هل قصد فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي السخرية من الهلال عقب الفوز على الزوراء؟ 

أعرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، عن سعادته بأداء لاعبي فريقه خلال الفوز 2-1 أمام الزوراء العراقي، يوم الثلاثاء، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة: ”حجة مشاركة الفريق في عدد من البطولات لا يمكن أن تكون حجة مقنعة للخسارة أو النتائج السلبية“، وهو الأمر الذي اعتبره البعض بأنه يتهكم على مسؤولي نادي الهلال الذي يشكون دائما بأن سوء النتائج بسبب كثرة مشاركة الفريق في البطولات المختلفة.

وكان النصر قد حقق فوزاً قاتلاً على الزوراء العراقي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف نجح بهما العالمي في احتلال وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتابع: ”بالنسبة لنا لا يمكن أن نجعل كثرة البطولات سبباً للدراما وجعلها حجة لنا، لدينا بطولات عديدة وتفاصيل صغيرة هي ما تصنع الفرق“.

وأردف: ”النصر ظهر بشخصيته الحقيقية في آسيا واستطاع قلب النتيجة على مضيفه.. لدينا فريق كامل وليس 11 لاعباً فقط، تفكيرنا دائما في المباريات المقبلة“.

واستطرد: ”قدمنا مباراة مذهلة، اللاعبون أثبتوا أنهم استوعبوا الخطة التي نلعب بها، لا يمكن أن نجعل كثرة البطولات وتداخلها سببًا للدراما الحزينة“.

وشدد ”نمتلك فريقا متكاملا يجيد اللعب تحت أي ظرف، فضلت إراحة بعض اللاعبين تحسبًا للاستحقاقات المقبلة، فالفريق ينافس على جميع الجهات ويسعى لحصد الألقاب“.

وختم فيتوريا حديثه بقوله: ”نفكر حاليًا على لقاء اتحاد جدة السبت المقبل في كأس خادم الحرمين“.

وارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الزوراء عند 4 نقاط في المركز الثالث.