جيوفينكو يقود نادي الهلال السعودي لتخطي الاستقلال والاقتراب من دور الـ16 بدوري أبطال آسيا (فيديو)

قاوم الهلال السعودي النقص العددي بعد طرد لاعب الوسط نواف العابد في بداية الشوط الثاني، وفاز 1-صفر على الاستقلال الإيراني في أبوظبي ليعزز صدارته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسجل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

لكن الفرحة تحولت إلى صدمة بعد دقيقة واحدة في استاد محمد بن زايد عند طرد العابد بسبب توجيه ضربة مرفق للاعب منافس، غير أن الهلال صمد أمام ضغط الزوار ليحقق فوزه الثالث في أربع جولات بالمجموعة الثالثة.

ورفع الهلال، الذي ثأر من خسارته 2-1 أمام الفريق الإيراني في الدوحة في وقت سابق هذا الشهر، رصيده إلى تسع نقاط واقترب من التأهل لدور 16.

ويملك الدحيل القطري أربع نقاط، مثل الاستقلال، قبل مواجهة العين الإماراتي متذيل الترتيب بنقطتين.