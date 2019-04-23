أهداف مباراة ذوب آهن والوصل.. 2-0 للفريق الإيراني (فيديو)

سجل علي رضا تشيرغالي الهدف الأول لفريق ذوب آهن أصفهان في شباك نظيره الوصل، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، إذ يحتاج الفريق الإماراتي للفوز حتى يحتفظ بآماله في التأهل إلى دور الـ16.

گل تماشایی چراغعلی به الوصل

(ذوب آهن 1_0 الوصل) pic.twitter.com/bHvBjYPQY6 — طرفداری | Tarafdari (@tarafdari_com) April 23, 2019

وفي الدقيقة 15 يسجل أمير أرسلان مطهري الهدف الثاني للفريق الإيراني.

گل ارسلان مطهری به الوصل

(ذوب آهن 2_0 الوصل) pic.twitter.com/ZBZxXYKAfq — طرفداری | Tarafdari (@tarafdari_com) April 23, 2019

ويحتل ”الفهود“ المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، متساويًا بالرصيد نفسه مع النصر السعودي، بينما يتصدر ذوب آهن برصيد سبع نقاط، مقابل أربع نقاط للزوراء العراقي، إذ يلتقي الزوراء مع النصر اليوم في كربلاء.

ولن يكون أمام الوصل سوى الفوز، خصوصًا أن الخسارة تعني خروجه من دور المجموعات، لا سيما وأن البطولة القارية تعد آخر آمال الوصل في الموسم الحالي، بعدما ودّع مسابقات كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس زايد للأندية الأبطال، ويحتل المركز العاشر في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، وحظوظه انتهت في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، بعدما شارك في الموسمين الماضي والحالي.

ويدخل الفريق الإماراتي وسط ظروف صعبة، أبرزها غياب البرازيلي فابيو ليما، وخميس إسماعيل بداعي الإيقاف، إذ حصل ليما على البطاقة الحمراء في الجولة الثانية أمام الزوراء، بينما حصل إسماعيل على الإنذار الثاني أمام ذوب آهن في لقاء الذهاب بزعبيل.

من جهته، لن يكون ذوب آهن ندًا سهلًا، خصوصًا أنه يلعب وسط جمهوره، سعيًا للاقتراب من التأهل إلى دور الـ16، رغم البداية الضعيفة بعد التعادل على أرضه مع الزوراء، ثم حقق فوزين خارج أرضه على النصر والوصل.