أهداف مباراة الزوراء والنصر.. 1-1 (فيديو)

سجل علاء عباس الهدف الأول لفريق الزوراء في شباك نظيره النصر، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب إستاد كربلاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 57.

ويسعى فريق النصر لتكرار فوزه على الزوراء برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة، كما يستهدف “العالمي” تحقيق الانتصار الثاني بعد أن سقط في فخ الهزيمة بالجولتين الأولى والثانية أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني.

ويعيش فريق النصر أفضل حالاته الفنية، ويتواجد في مركز الوصافة في الدوري المحلي، ويضمن نخبة من المحترفين الأجانب يتقدمهم الهداف التاريخي للفريق المغربي عبدالرزاق حمد الله والبرازي ليان جوليانو وبيتروس، وكذلك المدافع برونو وغيرهم من اللاعبين المحليين، الذين يمنحون المدرب فيتوريا الأفضلية الميدانية والوصول إلى أهدافه الفنية بسهولة على أرض الميدان.

هذا ويحتل الزوراء المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق 3 نقاط خلف ذوب آهن الإيراني، الذي يستضيف الوصل الإماراتي صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف النصر.

واستهل الزوراء مشواره بتعادل سلبي أمام ذوب آهن على ملعب فولاذ في أصفهان، وحقق فوزًا كبيرًا على حساب الوصل 5- صفر في كربلاء في الجولة الثانية قبل أن يتلقى خسارة مذلة أمام النصر 1-4 في الرياض في الجولة الماضية.