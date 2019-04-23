الموعد والقنوات الناقلة.. وكل ما تريد معرفته عن مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا

يحل فريق النصر السعودي ضيفاً ثقيلاً على الزوراء العراقي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا في صراع مثير وصدام عربي يستحق المشاهدة ويحدد الكثير من ملامح صراع المنافسة بالمجموعة.

موعد مباراة النصر والزوراء والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”كربلاء“ في العراق الذي يتسع لـ 30 ألف مشجع ويديرها الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق حفيظ دراجي والكأس 6 بصوت المعلق خالد الحدي.

ترتيب المجموعة

يحتل الزوراء المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد أن حقق الفوز في مباراة الوصل الإماراتي وتعادل قبلها أمام ذوب آهن الإيراني وخسر أمام النصر في السعودية، وسجل الفريق العراقي 6 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 3 نقاط من خلال فوز وحيد على الزوراء وخسارتين أمام الوصل وذوب آهن، وسجل الفريق السعودي 6 أهداف واستقبل 5 أهداف.

النصر دون الأجانب

يسعى فريق النصر لمواصلة صحوته رغم القرار الجريء الذي اتخذه المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق باستبعاد الرباعي الأجنبي المقيد آسيوياً وهو: الحارس الأسترالي براد جونز والمغربي عبد الرازق حمد الله والثنائي البرازيلي مايكون بيريرا وجوليانو.

ورغم هذا القرار إلا أن فيتوريا أكد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن استبعاد اللاعبين الأجانب لن يهز قوة النصر، موضحاً أن الفريق قادر على تحقيق الفوز والمنافسة لآخر دقيقة في المباراة والبحث عن التأهل.

واختلف أسامة نبيه المدرب المصري السابق للكوكب السعودي مع قرار فيتوريا مؤكداً لإرم نيوز أن النصر من الأندية المميزة المرتبطة بخوض مباريات قوية في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا ولكن لقاء الزوراء أيضاً سيكون حاسماً في صراع المنافسة على التأهل لدوري الأبطال.

وأضاف: ”كنت أتمنى أن يتم اصطحاب حمد الله وجوليانو تحديداً حفاظاً على الشكل الهجومي للفريق في مثل هذه المواجهات التي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية والحفاظ على قوة اللاعبين وجاهزيتهم“.

ومن المرجح أن يعتمد النصر على تشكيلته التي تضم الحارس المخضرم وليد عبد الله وأمامه في خط الدفاع عمر هوساوي وعبد الله مادو وحمد آل منصور وعبد الرحمن العبيد بينما يقود خط الوسط عوض الفرج ويحيى الشهري وعبد الرحمن الدوسري، ويعتمد النصر على المثلث الهجومي نواف القرشان عبد الله السالم وفهد الجميعة.

الزوراء يحشد أسلحته

يحشد الزوراء العراقي أسلحته من أجل تحقيق الفوز بحضور جماهيره خاصة أن الفريق تلقى هزيمة قاسية برباعية أمام النصر بالسعودية وبالتالي سيكون الأمر له دوافع ثأرية بخلاف فرص المنافسة.

وشدد حكيم شاكر المدير الفني لفريق الزوراء على أهمية مباراة النصر، مؤكداً أنها الأهم والأقوى هذا الموسم لأن الفوز بها يقرب الفريق من العبور للمرحلة المقبلة.

ويعتمد الزوراء على تشكيلته التي تضم الحارس جلال حسن وأمامه الرباعي عباس قاسم ومحمد عبد الزهرة وحسين جويد ومصطفى جبر للدفاع.. وصفاء هادي وسامال سعيد وأحمد فاضل وأحمد جلال للوسط ومهند كرار وعلاء عباس للهجوم.