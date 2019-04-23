الموعد والقنوات الناقلة.. وكل ما تريد معرفته عن مباراة الوصل وذوب آهن في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الوصل الإماراتي مواجهة قوية ضد مضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتبدو المواجهة بمثابة الفرصة الأخيرة لفريق الوصل الإماراتي لعبور عقبة ذوب آهن الإيراني من أجل الاقتراب من التأهل للدور الثاني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبر ملامح مواجهة ذوب آهن الإيراني ضد الوصل الإماراتي:

موعد مباراة ذوب آهن والوصل والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب ”فولاد شهر“ في إيران بصافرة الحكم الكوري الجنوبي هيونج جين كو ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 4“ بصوت المعلق أحمد البلوشي وعبر قناة الكأس 8 بصوت المعلق محمد السعدي.

ترتيب الفريقين

يحتل ذوب آهن صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بعدما حقق الفوز على حساب النصر والوصل وتعادل مع الزوراء.

ويحتل الوصل المركز الأخير برصيد 3 نقاط بعد خسارته أمام الفريق الإيراني وأيضاً أمام الزوراء واكتفى بالفوز على النصر فقط.

الوصل والفرصة الأخيرة

يبحث الوصل عن الفرصة الأخيرة للتأهل من خلال تحقيق الفوز أو التعادل خاصة أن الفريق الإماراتي تلقى الهزيمة أمام ذوب آهن الإيراني والمهمة تبدو صعبة كما يراها المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق للوصل مؤكداً أنها بمثابة فرصة أخيرة.

ويفتقد الوصل خدمات الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما وفينسيوس ليما، ويعتمد الفريق الإماراتي على الثنائي البرازيلي رونالدو مينديز وكايو كانيدو في خط الهجوم وخلفه الرباعي علي سالمين وخليل خميس وحمد البلوشي وعلي صالح في خط الوسط مع رباعي الدفاع سالم العزيزي وعبد الله صالح وهزاع سالم وعبد الله جاسم مع الحارس حميد عبد الله.

أسلحة ذوب آهن

يراهن ذوب آهن بقيادة مديره الفني علي رضا منصوريان على تفوقه السابق على الوصل من خلال الفوز الذي تحقق في لقاء الجولة الثالثة للمجموعة بالإمارات بخلاف الجماهير المتحمسة التي تساند الفريق.

ويعتمد ذوب آهن على أبرز نجومه أمير أرسلان وكريستيان أوساجونا اللذين يشكلان القوة الهجومية الضاربة للفريق الإيراني.

وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي لـ ”إرم نيوز“ إن مهمة الوصل صعبة في ضيافة الفريق الإيراني بخلاف غياب فابيو دي ليما وأيضاً فينسيوس ليما.

وأضاف: ”الوصل يجب أن يتسلح بالروح القتالية والبحث عن غلق دفاعاته وعدم استقبال أي أهداف مبكرة والاعتماد على الهجمات المرتدة“.