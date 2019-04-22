موجز الأهلي والاتحاد والهلال والنصر والأندية السعودية

تألق المهاجم السوري عمر السومة وقاد الأهلي السعودي لفوز صعب بهدفين مقابل هدف على بيروزي الإيراني في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل السومة 4 أهداف في 4 مباريات في دور المجموعات حيث وضع قطب جدة في المقدمة في الدقيقة 30 من ركلة جزاء ثم ضاعف الفارق من ركلة حرة رائعة قبل 7 دقائق من النهاية، وقلص شجاع خليل زاده الفارق بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة ولديه 6 نقاط متأخرًا بنقطة واحدة عن السد القطري الذي احتاج إلى هدف الجزائري بغداد بونجاح هداف دوري نجوم قطر قبل النهاية بـ 3 دقائق ليفوز 2/1 على باختاكور الأوزبكي.

وحقق السومة رقمًا قياسيًا جديدًا مع الأهلي بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي في البطولة الأسيوية برصيد 15 هدفًا منها 4 هذا الموسم.

وفي طشقند فرض الاتحاد التعادل 1/1 على مستضيفه لوكوموتيف الأوزبكي، حيث منحه البرازيلي رومارينيو التقدم قبل أن يدرك عبدالخالقوف تيمور خوجة التعادل لصاحب الأرض، الذي أنهى المباراة بـ 10 لاعبين، قبل 9 دقائق من نهاية الشوط الأول.

ويملك الاتحاد 7 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية متأخرًا بنقطتين عن الوحدة الإماراتي الذي قلب تأخره إلى فوز 4/3 على الريان القطري بفضل رباعية البرازيلي ليوناردو دا سيلفا.

ويأتي لوكوموتيف ثالثًا وله 4 نقاط من 4 مباريات فيما يتذيل الريان المجموعة بـ 3 نقاط.

وأعلن الاتحاد عبر حسابه على ”تويتر“ عقب المباراة أن لاعبه جوناس دي سوزا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

الهلال والاستقلال

ويتطلع الهلال متصدر الدوري السعودي لاستعادة هيمنته الآسيوية التي تأثرت بخسارته أمام الاستقلال الإيراني الجولة الماضية في المجموعة الثالثة وذلك عندما يستضيف الفريق ذاته في الإمارات يوم الثلاثاء.

وقال زوران ماميتش المدير الفني للأهلي إن الاستعداد لهذه المواجهة مختلف تمامًا عن المباراة الماضية التي خسرها فريقه من أجل العودة للانتصارات من جديد، وقد أكد أن لاعب الوسط عبده عطيف العائد من الإصابة لن يتمكن من خوض المباراة.

أما النصر فيريد مواصلة الانتصارات المحلية والقارية عندما يلعب في كربلاء مع الزوراء العراقي الذي خسر في الرياض الجولة الماضية.

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي عن مباراة الزوراء: ”حضرنا لكربلاء من أجل الفوز لأننا نتطلع للفوز بكافة البطولات التي نشارك فيها“.