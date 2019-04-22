أهداف مباراة الأهلي وبیرسبولیس.. 2/1 للراقي (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي وبیرسبولیس.. 2/1 للراقي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

افتتح النجم السوري عمر السومة التسجيل في المباراة التي تجمع ناديه الأهلي السعودي مع بیرسبولیس الإيراني في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وجاء هدف السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وعزز عمر السومة تقدم الألهي بهدف ثان في الدقيقة 84.

وقلص شجاع خليل زاده النتيجة في الدقيةق 90+3.

ويملك الأهلي 3 نقاط فقط في قاع ترتيب المجموعة، في حين يملك بیرسبولیس 4 نقاط في المركز الثاني.

وتغلب الأهلي 2/0 على السد القطري، لكنه خسر 0/1 أمام باختاكور من أوزبكستان و0/2 أمام بیرسبولیس.

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