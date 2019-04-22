أهداف مباراة الأهلي وبیرسبولیس.. 2/1 للراقي (فيديو)

افتتح النجم السوري عمر السومة التسجيل في المباراة التي تجمع ناديه الأهلي السعودي مع بیرسبولیس الإيراني في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.
وجاء هدف السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 30.
وعزز عمر السومة تقدم الألهي بهدف ثان في الدقيقة 84.
وقلص شجاع خليل زاده النتيجة في الدقيةق 90+3.
ويملك الأهلي 3 نقاط فقط في قاع ترتيب المجموعة، في حين يملك بیرسبولیس 4 نقاط في المركز الثاني.
وتغلب الأهلي 2/0 على السد القطري، لكنه خسر 0/1 أمام باختاكور من أوزبكستان و0/2 أمام بیرسبولیس.
هدف الاهلي الاول في الفريق الايراني العقيد عمر السومة ???? #الاهلي_بيرسبوليسpic.twitter.com/6HoAAQEk50
— أهداف أسيا HD (@HD35377163) ٢٢ أبريل ٢٠١٩
فيديو : هدف #الأهلي_السعودي يتقدم 2 – 0 #بيرسبوليس_الإيراني في د83 … #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/3vfvNeUy9i
— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٢٢ أبريل ٢٠١٩
برسبوليس 1 × 2 الاهلي | هدف الاول لـ برسبوليس pic.twitter.com/3Kzd4njKAb
— مجنووووون كوره (@5fBs4L3e2lEtczt) ٢٢ أبريل ٢٠١٩