الموعد والقنوات الناقلة.. وكل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الأهلي السعودي اختباراً صعباً أمام ضيفه بيرسبوليس الإيراني، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي في المجموعة ذاتها فريق السد القطري ضد نظيره باختاكور الأوزبكي بالجولة ذاتها.

موعد مباراة الأهلي وبيرسبوليس والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة جدة السعودية في الساعة الـ18:30 مساء اليوم الاثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية بصافرة الحكم الصيني نينج ما.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حسن العيدروس والكأس 7 بصوت المعلق خالد الحدي، كما تنقل على قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب بشكل مجاني داخل السعودية.

بإمكان متابعينا في المملكة العربية #السعودية مشاهدة مباراة #الأهلي_بيرسبوليس عبر قناتنا الرسمية في "يوتيوب" من خلال الرابط: https://t.co/M1BfNdc21v@ALAHLI_FC — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 22, 2019

ترتيب المجموعة

يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة باختاكور برصيد 5 نقاط ويليه بيرسبوليس برصيد 4 نقاط.

ويحتل السد المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم الأهلي برصيد 3 نقاط.

ولم يفز الأهلي خلال 3 مواجهات سابقة وضعته ضد بيرسبوليس.

عنبر وانتفاضة الأهلي

يبحث الأهلي عن انتفاضة مع مدربه الوطني يوسف عنبر الذي حقق الفوز في أول لقاء له ضد الوحدة بالدوري السعودي بنتيجة 3-2.

ويأمل الأهلي تحقيق الفوز على حساب بيرسبوليس من أجل إنعاش آماله في التأهل للدور الثاني وهو ما أكده يوسف عنبر في المؤتمر الصحفي موضحاً أن اللقاء بست نقاط والفوز ضروري.

ويعاني الأهلي بعض الغيابات للإصابة مثل: عبد الفتاح عسيري وياسر المسيليم حارس المرمى وحسين المقهوي بجانب عدم جاهزية معتز هوساوي بخلاف الثلاثي غير المقيد آسيوياً وهو المصري محمد عبد الشافي والروماني نيكولاي ستانسيو وكلاوديو بايزا.

ويعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي أديرلان سانتوس وعبد الباسط هندي وسعيد المولد وحسين عبد الغني للدفاع مع التشيلي باولو دياز ونوح الموسى ويوسف الحربي وعبد الرحمن غريب ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس للوسط مع المهاجم السوري عمر السومة.

أسلحة بيرسبوليس

يعتمد بيرسبوليس بقيادة مدربه الكرواتي برانكو إيوانكوفيتش عل قدرات لاعبيه، على رأسهم علي عليبور والعراقي بشار رسن والكرواتي ماريو بوديمير.

وقال مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي الأسبق لإرم نيوز، إن الأهلي سيكون أمام مهمة صعبة للغاية خاصة أن الفريق لا بديل أمامه عن الفوز إذا أراد استمرار المشوار الآسيوي.

وأضاف: ”بيرسبوليس فريق قوي وحقق نتائج طيبة في النسخة الماضية وأعتقد أن المهمة أصبحت صعبة للغاية بالنسبة للأهلي في مباراة اليوم؛ لأن الضغط يحاصر الفريق السعودي“.