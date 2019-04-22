كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدة والريان في دوري أبطال آسيا

يدور صدام مثير، اليوم الاثنين، بين الوحدة الإماراتي وضيفه الريان القطري في مواجهة صعبة وقوية بالجولة الرابعة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبقى الصدام العربي بين الوحدة والريان مهماً في تحديد ملامح المجموعة في ظل كونها الفرصة المهمة التي تطارد الريان من أجل اللحاق بركب المنافسة مع مساعي الوحدة لقطع خطوة أكبر نحو التأهل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدة الإماراتي والريان القطري في دوري أبطال آسيا:

موعد مباراة الوحدة والريان والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:20 مساء اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات على ملعب ”آل نهيان“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي بصافرة الحكم الياباني هيروبوكي كيمورا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف وفي قناة الكأس 3 بصوت المعلق المصري أحمد الطيب.

ترتيب المجموعة

يحتل الوحدة المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط من خلال انتصارين على حساب الاتحاد والريان وخسر أمام لوكوموتيف طشقند، وسجل الفريق الإماراتي 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.

ويحتل الريان القطري المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط بفوز وحيد على طشقند وخسارتين أمام الوحدة والاتحاد.

وفاز الوحدة على الريان في الجولة الثالثة بنتيجة 2-1 ليكمل مسلسل تفوقه على الريان بالفوز في 4 مواجهات من أصل 5 لقاءات جمعتهما بالبطولة الآسيوية بينما فاز الريان في لقاء وحيد.

أوراق الوحدة

يبدو الوحدة في حالة معنوية مرتفعة بعد تحسن النتائج محلياً بجانب طموح التأهل الآسيوي الذي يقترب بشدة حال الفوز على الريان، ويدخل الفريق بصفوف مكتملة مع تحسن حالة يحيى الغساني بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها بشد عضلي.

ويتسلح الوحدة بجماهيره من أجل تحقيق الفوز خاصة بعد القرار الذي أعلنته إدارة النادي بفتح الأبواب مجاناً للجماهير لحضور اللقاء ودعم أصحاب السعادة، كما شدد المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني للوحدة على أهمية التواجد الجماهيري والدعم الكبير للفريق في هذه المواجهة التي اعتبرها حاسمة في صراع التأهل للدور الثاني واعترف بصعوبتها.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه الرباعي حمدان الكمالي وخالد إبراهيم ومحمد برغش والكوري الجنوبي تشانج وو ريم في خط الدفاع مع ثنائي الارتكاز سلطان الغافري وأحمد راشد الظحناني وصانع الألعاب المخضرم إسماعيل مطر مع الجناحين البرازيلي ليوناردو وخليل الحمادي للوسط والمهاجم الأرجنتيني القناص سباستيان تيجالي.

الريان والفرصة الأخيرة

يبدو اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة للريان بعد الهزيمة في عقر داره أمام الوحدة وهو أمر يزيد صعوبة المواجهة، واعترف به المدرب البرازيلي سوزا المدير الفني للفريق القطري مؤكداً أن فريقه لا مفر أمامه سوى الفوز.

ويعتمد الريان على قدرات الثنائي الهجومي الفنزويلي جيليمن ريفاس والبرازيلي لوكا بورجيس مع خبرات المخضرم سباستيان سوريا مع صانع الألعاب البرازيلي رودريجو تاباتا.

وقال أحمد عبدالحليم المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة الإماراتي لإرم نيوز إن هذه المباراة سيكون للجمهور دور كبير بها من أجل تحقيق الفوز عل حساب الريان.

وأضاف: ”الفريق الإماراتي يبدو أكثر هدوءًا ولكن يجب أيضاً على الجماهير الدعم حتى النهاية والبحث عن تحقيق فوز يساعد الفريق في مشواره ويقربه من التأهل للدور الثاني“.