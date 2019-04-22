كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم في دوري أبطال آسيا

يترقب عشاق نادي الاتحاد السعودي المواجهة المثيرة التي تجمع الفريق أمام مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث الاتحاد عن العودة من أوزبكستان بنتيجة طيبة تساعده في مهمته للتأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة الآسيوية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي اليوم في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 16:00 عصر اليوم الاثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”لوكوموتيف“ في مدينة طشقند الأوزبكية بصافرة الحكم الصيني فو مينغ.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق المصري علي محمد علي والكأس 6 بصوت المعلق خليل البلوشي، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تكليف المعلق المبدع ( مشاري القرني @1MshariGarni ) للوصف والتعليق على لقاء لوكوموتيف والاتحاد غداً عند الساعه ٤:٠٠ عصراً على قناة الاتحاد الاسيوي .. رابط البث موجود بالاسفل ????????

فضّلها قد تحتاجها غداً ????https://t.co/zDyBLFt20b pic.twitter.com/kKLXuH0vDZ — عبدالله الشهري (@biq__) April 21, 2019

ترتيب المجموعة

يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد أن حقق انتصارين على أرضه أمام الريان القطري ولوكوموتيف طشقند وخسر خارج الديار أمام الوحدة الإماراتي، وسجل الفريق السعودي 9 أهداف وهو صاحب أقوى هجوم بين فرق مرحلة المجموعات ولكنه يعاني دفاعًا هشًا استقبل 7 أهداف في 3 مباريات.

ويحتل طشقند المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوز وحيد على حساب الوحدة الإماراتي في أوزبكستان وسجل 5 أهداف واستقبل مثلها، وحقق الاتحاد الفوز في لقاء الجولة الثالثة بنتيجة 3-2 وسبق أن تعادل الفريقان في مباراتي دور المجموعات بنسخة دوري الأبطال 2016.

أسلحة سييرا

يحشد المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق الاتحاد، أسلحته من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من التأهل لدور الستة عشر.

وتحدث سييرا قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أنه واثق في قدرات لاعبيه رغم الدعم الجماهيري المنتظر للاعبي لوكوموتيف طشقند خاصة أن الاتحاد فريق كبير وله تاريخ كبير في البطولة القارية.

ويعتمد سييرا على طريقته المعتادة 4-2-3-1 بوجود الحارس عساف القرني وأمامه الرباعي الأسترالي ماثيو غورمان وزياد الصحفي وعبد الله العمار وياسين برناوي للدفاع وفي خط الوسط يلعب ثنائي الارتكاز الإيفواري سيكو سانوغو وعبد العزيز البيشي والتشيلي كارلوس فيلانويفا كصانع لعب مع الجناحين فهد المولد والبرازيلي رومارينهو والمهاجم ناصر الشمراني.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن أجواء اللعب في أوزبكستان صعبة للغاية بالنسبة لأي فريق وبالتالي يجب أن يكون الاتحاد على حذر من هذه المواجهة ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: ”لا بد من توزيع المجهود البدني وإغلاق مناطق الدفاع والابتعاد عن الأخطاء الساذجة التي تتسبب في مشاكل تهدد بفرص محققة على مرمى الاتحاد“.

طشقند يحشد جماهيره

يحشد فريق لوكوموتيف أسلحته وعلى رأسها الدعم الجماهيري بعدما قام مسؤولو النادي بتعليق لافتات في شوارع العاصمة للدعوة لحضور اللقاء بخلاف نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو الجماهير لدعم الفريق.

ويعتمد طشقند على مهاجمه عبدوخاليجوف تيمورخاجا وأرسلان أمانوف والصربي فيليب رايفاتش.