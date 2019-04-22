الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدة والريان اليوم في دوري أبطال آسيا

يصطدم فريق الوحدة الإماراتي بنظيره الريان القطري، مساء اليوم الاثنين، بملعب ”آل نهيان“ بحثًا عن ثلاث النقاط ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الوحدة الإماراتي بنتيجة 2-1، والذي يسعى لتأكيد تفوقه في لقاء اليوم.

الوحدة يدخل المباراة وهو يحتل المركز الأول للمجموعة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين: الأول على الاتحاد السعودي في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، والثاني على الريان في الجولة الثالثة خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد، وقبلهما الخسارة في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين دون رد بطشقند.

ويتساوى الوحدة في الرصيد ذاته مع فريق الاتحاد السعودي الذي يأتي ثانيًا، لكن الوحدة يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة، ويهم العنابي تحقيق الفوز الثاني على الريان اليوم للوصول إلى النقطة التاسعة والاقتراب خطوة مهمة نحو التأهل للدور الثاني.

ويدخل الوحدة هذا اللقاء وهو قادم من فوز أمام شباب الأهلي دبي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإماراتي، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الشارقة المتصدر حاليًّا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في أربع وخسر سبع مواجهات.

فيما كانت آخر مباريات الريان في دوري أبطال آسيا أمام فريق العنابي، وخسروا في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًّا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة خلف السيلية الذي يتفوق بنقطة واحدة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في سبع، وتلقى خمس هزائم.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم ياباني بقيادة كيمورا هيرموكي للملعب وأوشي شينجي وتاكاجي ناكومي للخطوط، ومعهم الحكم الرابع أوكابي تاكوتو.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الوحدة والريان في تمام الساعة السابعة والثلث بتوقيت الإمارات، السادسة والثلث بتوقيت السعودية، الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 3 HD، بتلعيق رؤوف خليف وأحمد الطيب.