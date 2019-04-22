الموعد والقنوات الناقلة لمباراة لوكوموتيف ضد الاتحاد اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه نادي الاتحاد السعودي نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى نادي الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي سييرا إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للوصول إلى النقطة التاسعة والصعود إلى صدارة المجموعة الثانية، وذلك في حالة خسارة نادي الوحدة الإماراتي من فريق الريان القطري.

وكان الاتحاد قدم مباراة أكثر من رائعة أمام فريق لوكوموتيف طشقند في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات يوم الـ9 من أبريل الجاري، حيث فاز الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وسجل للاتحاد في شباك نادي لوكوموتيف طشقند كل من ناصر الشمراني هدفًا وفهد المولد هدفين، بينما أحرز لـفريق لوكوموتيف طشقند كل من دغامشيد إسكنداروف وفيليب رايفاتش.

ويقدم نادي الاتحاد مستوى مميزًا في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب سييرا، حيث فاز يوم الخميس الماضي في الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي على فريق الاتفاق بثنائية دون رد.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًّا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة.

تم تكليف المعلق المبدع ( مشاري القرني @1MshariGarni ) للوصف والتعليق على لقاء لوكوموتيف والاتحاد غداً عند الساعه ٤:٠٠ عصراً على قناة الاتحاد الاسيوي .. رابط البث موجود بالاسفل ????????

فضّلها قد تحتاجها غداً ????https://t.co/zDyBLFt20b pic.twitter.com/kKLXuH0vDZ — عبدالله الشهري (@biq__) April 21, 2019

موعد المباراة والقنوت الناقلة

وتنطلق مباراة لوكوموتيف ضد الاتحاد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 6 HD، ويعلق عليها علي محمد علي وخليل البلوشي، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.