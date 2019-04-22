لوكوموتيف والاتحاد.. والأهلي ضد بیرسبولیس.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين مباريات جولة جديدة من دوري أبطال آسيا والمباراة المؤجلة بين الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في كأس الاتحاد الإنجليزي وختام جولة من الدوري الإنجليزي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين الـ 22 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي:

الهلال السوداني VS النجم الساحلي التونسي، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

دوري أبطال آسيا:

لوكوموتيف طشقند الأوزبكي VS نادي الاتحاد السعودي، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1 والكأس 6 HD.

الوحدة الإماراتي VS الريان القطري، الساعة الـ18:20 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:20 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1 والكأس 3 HD.

الأهلي السعودي VS بیرسبولیس الإيراني، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2 والكأس 7 HD، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

السد القطري VS باختاكور الأوزبكي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3 والكأس 6 HD.

الدوري الإنجليزي:

تشيلسي VS بيرنلي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

الدوري الإيطالي:

نابولي VS أتلانتا، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

فولفسبورغ VS آينتراخت فرانكفورت، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD5.