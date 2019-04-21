موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يتمنى نادي الهلال السعودي الجريح ألا يتأثر بالإرهاق البدني حين يواجه الاستقلال الإيراني من أجل الثأر في المجموعة الثالثة القوية بدوري أبطال آسيا، والتي تشهد قمة عربية بين العين الإماراتي وضيفه الدحيل القطري، بعد غد الثلاثاء.

ويتصدر الهلال المجموعة بست نقاط رغم الخسارة 2-1 من الاستقلال في الجولة الماضية، بفارق نقطتين عن الفريق الإيراني والدحيل، بينما يتذيل العين الترتيب بنقطتين فقط.

ويشتكي الهلال من تكدس المباريات خلال وقت قصير في خضم الصراع الشرس مع النصر على لقب الدوري السعودي للمحترفين، كما تأثر نفسيًّا بخسارة نهائي كأس العرب للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي في الدقائق الأخيرة بمدينة العين الإماراتية يوم الخميس الماضي.

ويعود الهلال إلى الإمارات سريعًا لمواجهة الاستقلال في أرض محايدة، بعد أن خسر أمامه في الدوحة في وقت سابق هذا الشهر.

وقال محمد بن فيصل، رئيس الهلال، قبل مواجهة النجم الساحلي: ”نتعرض لضغط لم نواجهه من قبل وفريقنا مجهد. لعبنا ست مباريات في أسبوعين، وسافرنا أربع مرات في ثمانية أيام“.

ويسعى المدرب الكرواتي زوران ماميتش لتخفيف الضغوط عنه بالفوز لتعزيز الصدارة ومن ثم الانشغال بالمنافسة المحلية، إذ يتأخر بفارق نقطة واحدة عن النصر لكن تتبقى للهلال مباراة بالدوري.

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسعى العين، الذي يعيش مدربه خوان كارلوس غاريدو تحت ضغط أيضًا، لتجنب تعثر جديد قد يطيح به من المنافسة بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في أول ثلاث جولات.

وبعد أن خرج من المنافسة على لقب دوري المحترفين الإماراتي بنسبة كبيرة، بعد التراجع للمركز الرابع، ينشد العين صحوة في المسابقة القارية وهو ما يهدف له الدحيل أيضًا بعد خسارة لقب دوري نجوم قطر لصالح السد.

* صحوة منتظرة

ويسعى الأهلي السعودي لتصحيح أوضاعه بعد إقالة المدرب خورخي فوساتي، عندما يواجه بيروزي الإيراني في دبي، غدا الاثنين.

ويتذيل الأهلي المجموعة الرابعة بثلاث نقاط لكنه يتأخر بنقطتين فقط عن المتصدر باختاكور من أوزبكستان، بينما يملك السد أربع نقاط مثل بيروزي الإيراني.

ويتطلع السد، الذي بلغ الدور قبل النهائي في الموسم الماضي وهو آخر فريق عربي حصد اللقب، للوصول لصدارة المجموعة ذاتها حين يستضيف باختاكور في محاولة أخرى لبطل قطر لاستكمال رحلته نحو اللقب الغائب منذ 2011 وربما في آخر فرصة للقائد تشابي هرنانديز قبل الاعتزال.

وسيقطع الاتحاد خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الـ16 إذا عاد بفوز من ملعب لوكوموتيف طشقند بالمجموعة الثانية مستغلا صحوته الأخيرة في الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد المجموعة بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي، الذي يستضيف الريان القطري صاحب ثلاث النقاط، ويعيش فترة جيدة بعد ثلاثة انتصارات متتالية أبعدته عن شبح الهبوط في السعودية تتضمن الفوز على النصر المتصدر الحالي.

وسيعتمد الزوراء العراقي على الأجواء الحماسية في كربلاء للتفوق على النصر السعودي والاقتراب من الدور المقبل.

وحقق الزوراء فوزًا كاسحًا 5-صفر على الوصل الإماراتي في مباراته السابقة في كربلاء، لكنه خسر 4-1 من النصر في السعودية في الجولة الماضية.

وتبدو كل الفرص متاحة في المجموعة الأولى، إذ يملك الزوراء أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط للنصر والوصل، لكن زوب آهان الإيراني صاحب ست النقاط سيكون مرشحًا لتعزيز صدارته حين يستضيف الوصل، يوم الثلاثاء.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16.