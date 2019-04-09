تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت ملاعب القارتين ”العجوز و“الصفراء“ لقاءات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا كما لعبت بعض اللقاءات المحلية في الدوريات العربية الأوروبية نستعرض أبرز نتائجها:

دوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول خطوة مهمة نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في لقاء ذهاب ربع النهائي أمام بورتو البرتغالي 2-0.

وأهدر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ضربة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 13 مانحا فريق توتنهام فرصة البقاء في اللقاء حتى تمكن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 78 مانحا الفريق اللندني الأسبقية في انتظار لقاء الإياب في مانشستر.

دوري أبطال آسيا

خسر الأهلي السعودي أمام بيرسيبوليس الإيراني 2-1 برسم الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا، كما تعادل السد القطري أمام باختاكور الأوزبكي عن المجموعة الرابعة.

ويتصدر باختاكور الأوزبكي المجموعة برصيد 5 ناقط فيما يحتل بيرسيبوليس الإيراني المركز الثاني برصيد 4 نقط وبفارق الأهداف عن السد القطري الثالث، ويحتل الأهلي السعودي المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية حقق الوحدة الإماراتي فوزا مهما خارج ملعبه أمام الريان القطري فيما حقق الاتحاد السعودي الفوز على حساب لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 3-2.

وتصدر الاتحاد السعودي ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الوحدة الإماراتي الثاني، فيما يحتل لوكوموتيف طشقند الأوزبكي المركز الثالث بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن الريان القطري الرابع.

الدوري الجزائري

حقق مولودية الجزائر فوزا مهما أمام مولودية وهران 1-0 ليرتقي للمركز الرابع برصيد 38 نقطة ولقاء أقل قد يدخله سباق اللقب أو التأهل لدوري أبطال إفريقيا على الأقل.

كما تعادل فريق دفاع تاجنانت سلبيا أمام شباب رياضي بلوزداد.

الدوري الفرنسي

حقق نيم الفوز في لقاء مؤجل عن الدولة 27 من الدوري الفرنسي أمام رين 3-1 ليصعد للمركز العاشر متقدما على منافسه الذي تراجع للمركز 11.