ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا‎ (صور)

خطف فريق الوحدة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، انتصارًا قاتلًا من مضيفه الريان القطري بالفوز بهدفين لهدف في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الوحدة إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي مباراة أخرى، تلقّى فريق أهلي جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، الهزيمة الثانية له في بطولة دوري أبطال آسيا.

وخسر أهلي جدة من مضيفه بیرسبولیس الإيراني بهدفين دون ردٍ ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

وكان باختاكور الأوزبكي قد تعادل في وقت سابق اليوم مع السد القطري بهدفين لكل منهما ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك، تصدر باختاكور الترتيب برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن فريقي بیرسبولیس والسد، وأخيرًا أهلي جدة برصيد 3 نقاط.

???? @AlWahdaFCC

هدف اللحظات الأخيرة منح الفريق الإماراتي ???????? صدارة المجموعة الثانية في #دوري_أبطال_آسيا .

???? الترتيب كاملًا ⬇️ pic.twitter.com/ddzYxJCch4 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 9, 2019

وفي المجموعة الأولى، يتصدر ذوب آهن أصفهان الترتيب برصيد 7 نقاط، والزوراء العراقي ثانيًا برصيد 4 نقاط، والوصل الإماراتي ثالثًا برصيد 3 نقاط، والنصر السعودي بنفس الرصيد.

وفي المجموعة الثانية يتصدر الوحدة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه الاتحاد برصيد 6 نقاط، ثم الريان القطري برصيد 3 نقاط، ولوكوموتيف الأوزبكي رابعًا بنفس الرصيد.

وفي المجموعة الثالثة، يأتي الهلال السعودي متصدرًا برصيد 6 نقاط، وخلفه الدحيل القطري برصيد 4 نقاط، واستقلال طهران ثالثًا برصيد 4 نقاط، والعين الإماراتي رابعًا بنقطتين.