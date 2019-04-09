نادي الوحدة الإماراتي يخطف فوزًا دراميًا من الريان القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

سجل البرازيلي ليوناردو دا سيلفا هدفًا من ركلة جزاء خلال اللحظات الأخيرة ليقود الوحدة الإماراتي إلى الفوز 2-1 على مستضيفه الريان القطري، منتزعًا صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات قبل مواجهة بين الاتحاد السعودي ولوكوموتيف طشقند من أوزبكستان في وقت لاحق اليوم، ويملك الفريقان 3 نقاط.

وافتتح جلمين ريباس التسجيل للريان بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 52، وتعادل الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيجالي) بعد أن انفرد بالحارس العراقي ريبين سولاقا، وسدد الكرة من فوقه في الدقيقة 67.

وحصل ليوناردو على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عرقلة من موسى هارون، ونفذها بنجاح ليحقق الوحدة فوزه الثاني على التوالي بعد أن هزم الاتحاد 4-1.