النادي الأهلي السعودي يخسر من بیرسبولیس ويتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تعرض النادي الأهلي السعودي للهزيمة الثانية على التوالي بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد خسارته 2-صفر من بیرسبولیس الإيراني في الإمارات، ليتراجع للمركز الأخير في المجموعة الرابعة اليوم الثلاثاء.

تقدم شجاع خليل زاده للفريق الإيراني بركلة مزدوجة رائعة في الدقيقة 18، وضاعف علي عليبور التقدم في بداية الشوط الثاني بتسديدة قريبة المدى.

وتوقف رصيد الأهلي عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، ولكن بفارق نقطتين فقط عن القمة، مقابل أربع نقاط لبيروزي الذي تساوى مع السد القطري.

ويتصدر باختاكور من أوزبكستان، الذي هزم الأهلي في الجولة السابقة، المجموعة بخمس نقاط بعد تعادله 2-2 مع ضيفه السد في وقت سابق اليوم.