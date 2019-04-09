أهداف مباراة بیرسبولیس والأهلي.. 2-0 للفريق الإيراني (فيديو)

سجل شجاع خليل زاده الهدف الأول لفريق بیرسبولیس الإيراني في شباك نظيره الأهلي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويأمل الأهلي في خطف النقاط الثلاث من مضيفه بیرسبولیس الإيراني، بعد خسارته في المباراة الماضية من باختاكور الأوزبكي 1-0.

وفي الدقيقة 48 سجل علی علیپور الثاني للفريق الإيراني.

وحقق الأهلي الانتصار في الجولة الأولى أمام نظيره السد القطري بهدفين دون رد، تكفل بهما السوري عمر السومة.

ويتصدر الاتحاد مجموعته الرابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف ومتساويًا بعدد النقاط مع الفرق الثلاثة: الوحدة الإماراتي ثانيًا، ولوكوموتيف الأوزبكي ثالثًا، والريان القطري رابعًا.

ويحل الأهلي ثانيًا برصيد ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة، بفارق نقطة عن باختاكور الأوزبكي المتصدر بأربع نقاط، فيما يحل السد القطري ثالثًا بثلاث نقاط، ويقع ”متذيل الترتيب“ بیرسبولیس الإيراني بنقطة وحيدة.