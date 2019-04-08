نادي الهلال السعودي يدرس إقالة زوران ماميتش

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الخسارة التي مُنِي بها نادي الهلال، مساء الاثنين، أمام الاستقلال الإيراني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، قد أشعلت الأجواء داخل النادي العاصمي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“ فإن هناك مشاورات جارية لإقالة المدرب زوران ماميتش قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، على أن تتخذ الإدارة القرار الأخير مساء غد.

وشنت جماهير الهلال هجومًا ناريًا على المدرب الكرواتي زوران ماميتش واتهمته بإفقاد الزعيم لهويته الفنية وأنه السبب في تردي النتائج.

وعددت الجماهير المساوئ الفنية والنتائج التي مُنِي بها الفريق بعد توليه المهمة ومنها فقدان الهلال لصدارة جدول ترتيب الدوري لمصلحة غريمه النصر بعد أن كان متقدمًا عليه بـ 6 نقاط.