موجز أخبار النصر والهلال والاتحاد والأندية السعودية

تألق النصر وواصل صحوته المحلية لكن على الصعيد الآسيوي عندما حوّل تأخره بهدف إلى فوز كبير على ضيفه الزوراء العراقي، بينما استمر تعثر الهلال وخسر في الدوحة 1/2 أمام الاستقلال الإيراني.

وكرر النصر تألقه المحلي ليحقق انتصاره الأول في المجموعة ويتقدم للمركز الثالث برصيد 3 نقاط متقدمًا بفارق الأهداف عن الوصل الإماراتي الذي تراجع لمؤخرة الترتيب.

وتراجع الزوراء، العائد لدوري الأبطال بعد غياب استمر 12 عامًا، للمركز الثاني بـ 4 نقاط متأخرًا بفارق 3 نقاط عن ذوب آهان المتصدر.

وخسر النصر أول مباراتين في دور المجموعات أمام الوصل وزوب آهان ليتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط قبل مباراة الجولة الثالثة يوم الإثنين.

وخاض النصر متصدر الدوري السعودي المباراة بتشكيلة من البدلاء لكن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق دافع عن قراره عقب المباراة قائلًا: ”حينما أقوم بإشراك لاعبين جدد في المباراة هذا لا يعني عدم احترامي للبطولة، لكنه يعني امتلاكي لفريق مليء بالأسماء المميزة القادرة على تطبيق ما أطمح له“.

وأضاف المدرب الذي أعاد النصر للأداء المميز والانتصارات ”لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكن بالإمكانيات التي يمتلكها فريقي تمكنا من تحويل التأخر في النتيجة إلى فوز، فريقنا أثبت مرة أخرى بأنه يمتلك شخصية قوية، وبأنه قادر على قلب مجريات المباراة في أي وقت“.

وفاز يحيى الشهري صاحب الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة بجائزة رجل المباراة لكنه أهداها لباقي زملائه قائلًا: ”لست أنا وحدي من كان الأفضل على أرض الملعب، الفريق بأكمله كان على قدر التحدي ويستحق بأن يكون الأفضل“.

الهلال يتمسك بالصدارة رغم الخسارة

ورغم خسارة الهلال أمام الاستقلال الإيراني إلا أنه احتفظ بصدارة المجموعة الثالثة في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وتجمد رصيد الهلال، الذي خسر لأول مرة في دور المجموعات في 3 مباريات، عند 6 نقاط في صدارة المجموعة متقدمًا بفارق نقطتين عن الدحيل القطري والاستقلال، بينما تراجع العين الإماراتي إلى ذيل ترتيب المجموعة بنقطتين.

ورغم أن الهلال أراح بعض الأساسيين إلا أنه واصل نتائجه المتراجع وخسر للمرة الثانية في آخر 3 مباريات لتزيد الانتقادات لمدربه الكرواتي زوران ماميتش.

إذ شهدت المباراة تأخر الهلال لأول مرة هذا الموسم في النتيجة 4 مباريات متتالية في كافة المسابقات ما يثبت تراجعه محليًا وقاريًا.

لوس سييرا لا يفكر في النصر

وقال التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للاتحاد إنه لا يفكر في قمة النصر المقبلة بالدوري المحلي ولكن تركيزه منصب على مواجهة لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا في جدة يوم الثلاثاء.

وما زال الاتحاد يواجه خطر الهبوط لأول مرة في تاريخه في الدوري السعودي، وأظهر مستواه المتذبذب في دوري الأبطال كذلك إذ استهل مشواره بفوز ساحق 5/1 على الريان القطري قبل الخسارة 4/1 ضد الوحدة الإماراتي.

وتتساوى الفرق الأربعة في المجموعة الثانية ولكل منها 3 نقاط من مباراتين قبل أن يستضيف الاتحاد في جدة لوكوموتيف والريان مع الوحدة في الدوحة غدًا الثلاثاء.

سيلعب الاتحاد على أرض النصر، متصدر الدوري المحلي، في الرياض يوم السبت المقبل في قمة سعودية ضمن المرحلة 27 للمسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في الدوري السعودي قبل 4 جولات على نهاية المسابقة ويحتاج بشدة لتحقيق نتائج جيدة تضمن بقاءه في المسابقة.

وفي إطار البطولة القارية أيضًا يستعد الأهلي لمواجهة بيروزي الإيراني مدعومًا بانتصاره الكبير على الشباب في الدوري المحلي الأسبوع المقبل لكنه يعاني من الإرهاق من توالي المباريات.

وقال الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني لقطب جدة إن الإرهاق هو أكبر مشاكله قبل مواجهة الفريق الإيراني في دبي.