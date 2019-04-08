خورخي فوساتي قبل مباراة الأهلي وبيروزي: ضغط المباريات المحلية والقارية يتحكم في التشكيلة الأساسية

أكد خورخي فوساتي مدرب الأهلي السعودي أن قرار الدفع ببعض اللاعبين في التشكيلة الأساسية أمام بيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء، يتوقف على الحالة البدنية لكل لاعب في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية.

وتغلب الأهلي، خامس ترتيب الدوري السعودي، على منافسه المحلي الشباب 4/0 يوم الجمعة الماضي، وبدأ على الفور الاستعداد لمواجهة بيروزي في دبي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في دور المجموعات للبطولة القارية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بـ 3 نقاط من مباراتين متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن باختاكور الأوزبكي المتصدر، ومتفوقًا بفارق الأهداف عن السد القطري ثالث الترتيب، بينما يتذيل بيروزي المجموعة بنقطة واحدة.

وقال المدرب القادم من أوروغواي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”قرار إشراك اللاعبين في التشكيلة الأساسية للمباراة سيرجع إلى تدريبات الاسترجاع البدني التي قمنا بها خلال الأيام الماضية“.

”نتمنى تقديم مباراة كبيرة على كافة المستويات وامتلاك الحماس والتركيز لتحقيق النقاط الثلاث“.

وأضاف المدرب المخضرم: ”درسنا نقاط القوة والضعف في المنافس خلال الأيام الماضية. سنخوض مباراة صعبة أمام منافس قوي يملك العديد من اللاعبين المميزين في كافة المراكز“.

وقال حسين عبدالغني مدافع الفريق السعودي: ”هدفنا الأول التأهل إلى دور الـ16 عبر اقتناص إحدى بطاقتي المجموعة“.

”جاهزون لمباراة الغد رغم خوض عدد من المباريات الصعبة والمتتالية خلال الفترة الماضية“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة غدًا الثلاثاء، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي وبيروزي على قناة beIN SPORTS HD 4، بصوت المعلق عامر الخوديري.