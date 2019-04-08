كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر والزوراء اليوم في دوري أبطال آسيا

يخوض نادي النصر السعودي اختبارًا حاسمًا ومهمًا أمام ضيفه الزوراء العراقي، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث النصر عن الانتفاضة وتصحيح مساره بالبطولة الآسيوية، بعد أن فشل الفريق في تحقيق الفوز في أول جولتين بالمجموعة في مواجهة طموح الزوراء.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة النصر والزوراء، اليوم، في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:15 مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب ”الملك فهد الدولي“، بصافرة الحكم الياباني ليدا غومبي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي والكأس 8 بصوت المعلق سمير اليعقوبي، وأيضًا عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

– مباراة #النصر_الزوراء ستكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي ( بث مباشر ) ..

⏱️ 8:15 مساءً. https://t.co/5h1mzhgHRy — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) April 8, 2019

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الأخير بلا رصيد بعد الخسارة أمام الوصل الإماراتي بهدف نظيف، وفي مباراة ذوب آهن الإيراني خسر الفريق بنتيجة 3-2.

ويحتل الزوراء الصدارة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع ذوب آهن الإيراني دون أهداف والفوز على الوصل بخماسية دون رد.

ويلتقي الفريقان بعد غياب تخطى 22 عامًا منذ لقائهما في ربع نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1997، وبالتحديد يوم 12 نوفمبر 1996 وتعادلا دون أهداف.

النصر والفرصة الأخيرة

يبحث النصر عن استغلال الفرصة الأخيرة في البطولة القارية وتحقيق الفوز لإحياء آماله في التأهل، خاصة أن الفريق السعودي يمر بانطلاقة رائعة في الدوري المحلي ويسير بخطى ثابتة بعدما اعتلى الصدارة.

وأكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، في تصريحاته قبل اللقاء، أن فريقه تغير وتطور وصار منافسًا صعبًا على أي فريق، وبالتالي سيكون الهدف المهم في لقاء الزوراء العراقي تصحيح المسار وحصد الفوز.

جماهير الوفاء ..

غداً الأثنين ..#العالمي في مواجهة جديدة في دوري أبطال آسيا#النصر_الزوراء العراقي

الساعة 8:15 مساءً

على استاد الملك فهد الدولي موعدنا غداً الدرة يا #عالميين ???????? pic.twitter.com/gOjLcToRRF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 7, 2019

وأكد عادل عبدالرحمن، المدير الفني الأسبق للوحدة السعودي، لـ“إرم نيوز“، أن النصر تطور بالفعل وظهر بصورة رائعة في الجولات الأخيرة بالدوري وحقق عدة انتصارات واعتلى القمة.

وأضاف: ”جزء كبير من تطور النصر يتمثل في حالة التوهج التي يعيشها النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي يقدم واحدًا من أفضل مواسمه وصار هداف الدوري السعودي، وأعتقد أن الشكوك التي تحيط بمشاركته ستكون أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للنصر“.

واشتكى حمد الله من إجهاد عضلي مما يثير الشكوك حول مشاركته، وقد يظهر على حسابه عبدالله آل سالم، بينما يبقى الدور المهم لصانع الألعاب البرازيلي جوليانو بجانب الجناحين فهد الجميعة ويحيى الشهري مع ثنائي الارتكاز عبد الإله الخيبري وعبدالعزيز الجبرين.

ويحمي العرين الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي الدفاعي عمر هوساوي وعبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد وسلطان الغنام في الخط الخلفي.

أسلحة الزوراء

يأمل الزوراء مواصلة مسيرته الرائعة وحصد الانتصار من قلب العاصمة السعودية الرياض؛ لتعزيز الصدارة مع المدير الفني حكيم شاكر الذي أكد أن فريقه سيخوض لقاءً صعبًا ومركزه في الصدارة قبل الجولة خادع لأن الأمور ما زالت بعيدة عن مرحلة الحسم، ولم تمر سوى جولتان.

ويعتمد الزوراء على أبرز نجومه، المهاجم المخضرم مهند عبدالرحيم كرار وعلاء عباس وعلي رحيمة وأحمد جلال.