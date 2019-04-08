كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والاستقلال اليوم في دوري أبطال آسيا

يخرج نادي الهلال السعودي لمواجهة صعبة أمام استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من عمر دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال لحصد العلامة الكاملة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري الأبطال خارج الديار.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

يلعب الاستقلال ضد الهلال على ملعب ”حمد بن خليفة“ بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة 20:00 مساء اليوم الإثنين، بتوقيت المملكة العربية السعودية بصافرة الحكم الأسترالي كريستوفر جيمس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 بصوت المعلق المصري علي محمد علي والكأس 6 بصوت المعلق المصري أحمد الطيب.. والبث المباشر عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على العين بهدف نظيف وعلى حساب الدحيل بنتيجة 3-1، ويحتل الاستقلال المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد الخسارة أمام الدحيل بنتيجة 3-0 والتعادل مع العين.

وتقابل الفريقان من قبل في نهائي بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري عام 1992 وفاز الهلال باللقب بضربات الترجيح، كما صعد الهلال عبر بوابة الاستقلال لنهائي كأس الكؤوس الآسيوية عام 1997 وفاز الفريق السعودي بضربات الترجيح.

وفاز الاستقلال بنتيجة 2-1 على الهلال في ربع نهائي بطولة أندية آسيا أبطال الدوري 1999، ومع دور المجموعات بدوري الأبطال 2013 فاز الاستقلال 2-1 ورد الهلال بالفوز بهدف نظيف، وفي دور المجموعات بالنسخة الماضية لدوري الأبطال عام 2018 فاز الاستقلال ذهابًا وإيابًا.

???? تابع مباراة #الهلال_الدحيل من خلال قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في "يوتيوب" عبر الرابط ????????https://t.co/7zxiwREHvE

إضافة لقنوات أخرى — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 12, 2019

الهلال يحشد أسلحته

يحشد فريق الهلال أسلحته لعبور عقبة الاستقلال وتحقيق الفوز الذي يقربه من حسم التأهل بشكل رسمي، وقال المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال في المؤتمر الصحفي، إن الهلال يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الإيراني وذاكره جيدًا.

وأشار إلى أن ضغط المباريات يعد أمرًا صعبًا يواجه الفريق وتحديًا كبيرًا في ظل طموحات الهلال للفوز بكل الألقاب هذا الموسم، ويفتقد الفريق خدمات سالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالله عطيف للإصابة، بينما يعود من جديد نواف العابد بعد التعافي من الإصابة.

ويضع الهلال رهانه على أفكار مدربه زوران للعودة بالفوز من أنياب مضيفه الاستقلال بالاعتماد على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس عبدالله المعيوف وأمامه الرباعي علي آل بليهي ومحمد جحفلي ومحمد البريك وياسر الشهراني للدفاع، بينما يقود خط الوسط الأسترالي ميلوس ديجينيك ومحمد كنو والبرازيلي كارلوس إدواردو، ويلعب في الهجوم الجناح هتان باهبري والإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بوفاتيمبي غوميز.

الاستقلال جاهز

أعلن نادي الاستقلال الإيراني جاهزيته بقيادة مديره الفني الألماني أملًا في تحقيق الفوز على حساب الهلال وقلب موازين المجموعة.

ويراهن الاستقلال على أبرز لاعبيه مثل النيجيري جودين منشا والجنوب أفريقي أباندا باتوسي والعراقي همام طارق.

وأكد أسامة نبيه، مدرب الكوكب السعودي السابق، لـ“إرم نيوز“، أن الهلال سيلعب من أجل الفوز، خاصة أنه استعاد الثقة من جديد بالفوز على الحزم بالدوري وصالح جماهيره بعد اهتزاز النتائج.

وأضاف: ”عودة غوميز للتهديف بقوة ستكون ورقة مهمة في موقعة الاستقلال، كما أن اكتمال الصفوف بوجود إدواردو وجيوفينكو وغوميز سيكون أمرًا مهمًا في المعادلة الهجومية للهلال“.