القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب ”حمد بن خليفة“، نظرًا لإقامة مباريات الأندية السعودية والإيرانية على أرض محايدة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة والـ8:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:00 بتوقيت دولة الإمارات، ومذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 5 HD بتعليق علي محمد علي، والكأس 6 HD بتعليق أحمد الطيب، والبث المباشر عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله الحربي معلقا على مباراة #النصر_الزوراء

اليوم الإثنين عبر قناة الإتحاد الآسيوي في اليوتيوب ..https://t.co/dsP82VKP7d — ماجد الجهني (@MaajedTV) April 7, 2019

ويسعى نادي الهلال إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وذلك من أجل ضمان وضع قدم بشكل مبكر في دور الستة عشر من البطولة الآسيوية.

بإمكان متابعينا في المملكة العربية السعودية متابعة مباراة #النصر_الزوراء عبر قناتنا الرسمية في يوتيوب من خلال الرابط: https://t.co/2E77VGTCvl #دوري_أبطال_آسيا@AlNassrFC @alzawraasc — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) ٨ أبريل ٢٠١٩

وإذا تمكن فريق الهلال من الفوز على نادي استقلال طهران، فسيصبح رصيد ”الزعيم“ ثلاثة انتصارات، بعد فوزه على العين الإماراتي بهدف في الجولة الأولى، وفوزه على فريق الدُحيل القطري بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية.

وكان نادي الهلال فاز في الجولة السادسة والعشرين من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على نادي الحزم بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة عن نادي النصر المتصدر.