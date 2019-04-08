موعد مباراة استقلال طهران ضد الهلال اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه نادي الهلال السعودي نظيره استقلال طهران، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب ”حمد بن خليفة“، نظرًا لإقامة مباريات الأندية السعودية والإيرانية على أرض محايدة.

ويحظى الهلال بأفضلية صدارة مجموعته بعد فوزين في جولتين على الدحيل والعين، علمًا بأنه يواصل سباقه مع النصر المتصدر بفارق نقطة على لقب الدوري السعودي لهذا الموسم.

ويفتقد الهلال في مباراة اليوم لاعبه سالم الدوسري بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة ضد الحزم في الدوري المحلي الخميس، بينما عاد الى صفوفه نواف العابد الغائب من شباط/ فبراير الماضي، من دون أن يتحدد بعد ما إذا كان قادرًا على المشاركة في مباراة الاثنين.

رابط قناة الاتحاد الآسيوي و التي سوف تنقل لقاءات الإندية السعودية ببطولة دوري أبطال أسيا بالأضافة لقنوات bein sport https://t.co/6qMiggrNc9 — مشعل العتيبي (@masheelnahar) March 11, 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة، الـ8:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ9:00 بتوقيت دولة الإمارات، وتذاع عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 5 HD بتعليق علي محمد علي، والكأس 6 HD بتعليق أحمد الطيب، والبث المباشر عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي على مواقع التواصل الاجتماعي.