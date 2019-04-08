موعد مباراة الوصل ضد ذوب آهن اليوم في دوري أبطال آسيا

يتطلع الوصل الإماراتي لنسيان سقوطه التاريخي أمام الزوراء العراقي عندما يستضيف ذوب آهن الإيراني في دبي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

وتلقى الوصل خسارة قاسية أمام مضيفه العراقي بخماسية نظيفة في الجولة الثانية، كانت الأكبر في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية بنظاميها القديم والجديد، ما جعله ثالث ترتيب المجموعة بثلاث نقاط من مباراتين، خلف المتصدر الزوراء وذوب آهن الثاني المتساويين بأربع نقاط.

ولن تكون مهمة الوصل سهلة لتحقيق فوز ثانٍ بعد التفوق على النصر السعودي 1-صفر في الجولة الأولى، إذ يفتقد أحد أفضل لاعبيه البرازيلي فابيو ليما الموقوف مباراتين بعد طرده أمام الزوراء، كما يحوم الشك حول مشاركة مواطنه رونالدو منديز بسبب الإصابة.

???? يوم المباراة. ????

???? ستاد زعبيل.

???? 7:40 مساءً. pic.twitter.com/qXKN2oUAPA — Al Wasl SC (@AlWaslSC) April 8, 2019

وحال تأكد غياب منديز فإن الوصل سيلعب بأجنبي واحد هو البرازيلي كايو كانيدو، لكون مواطنه فينسيوس جونيور غير مقيد آسيويًا.

من جهته، فاز ذوب آهن على النصر 3-2 في الجولة الماضية، وعوض بذلك تعادله سلبًا أمام الزوراء في الجولة الأولى.

ولم يتمكن الوصل من تحقيق الفوز في لقاءيه السابقين قاريًا ضد أندية إيرانية على استاد زعبيل، إذ تعادل 1-1 مع سايبا في 2008، وخسر العام الماضي أمام برسيبوليس صفر-1.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الوصل وذوب آهن في تمام الساعة الثامنة إلا ثلثًا بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ثلثًا بتوقيت السعودية، السادسة إلا ثلثًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 2، والكأس 7 HD، بتعليق حسن العيدورس وإبراهيم الهشال.