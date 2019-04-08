مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تنطلق الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بمشاركة عربية مميزة، اليوم الاثنين، بينما تتواصل المباريات المحلية في البطولات الأوروبية.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين الثامن من أبريل/نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

دوري أبطال آسيا:

الدحيل القطري VS العين الإماراتي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتيbeIN SPORTS HD 1 والكأس 3 HD.

الوصل الإماراتيVS ذوب آهن الإيراني، الساعة الـ18:40 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 2 والكأس 7 HD.

الاستقلال الإيراني VS الهلال السعودي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 5 والكأس 6 HD.

النصر السعودي VS الزوراء العراقي، الساعة الـ20:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:15 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 3 والكأس 8 HD.

الدوري الإنجليزي:

تشيلسيي VS وست هام يونايتد، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

الدوري الإيطالي:

بولونياVS كييفو، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري المغربي:

الجيش الملكيVS الكوكب المراكشي، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.