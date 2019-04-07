موعد مباراة النصر ضد الزوراء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يتطلع نادي النصر السعودي إلى تكرار الأداء الذي يقدمه في الدوري المحلي على المستوى القاري، عندما يستضيف الزوراء العراقي، متصدر المجموعة، غدًا الاثنين، مع انطلاق جولة جديدة في دوري أبطال آسيا.

وخسر النصر أول مباراتين في دور المجموعات أمام الوصل الإماراتي وزوب آهان الإيراني، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى دون نقاط قبل مواجهته ضد الزوراء المتصدر برصيد أربع نقاط.

ويتناقض موقف النصر الآسيوي مع مسيرته المحلية في الفترة الأخيرة، إذ حقق فوزًا مثيرًا 3-2 على غريمه التقليدي الهلال في قمة الرياض لينتزع الصدارة، وحافظ عليها بانتصار ساحق 5-صفر على الرائد، يوم الخميس، بعد ثلاثية من المهاجم المغربي المتألق عبد الرزاق حمد الله.

وسيكون حمد الله في قلب خطة المدرب البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة الزوراء، بينما تحوم شكوك حول مشاركة مواطنه المغربي نور الدين أمرابط بعد أن غادر الملعب مصابًا خلال الفوز على الرائد.

ويصل الزوراء، العائد لدوري الأبطال بعد غياب استمر 12 عامًا، إلى الرياض وهو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في دور المجموعات حتى الآن ضمن فرق غرب آسيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة النصر ضد الزوراء في تمام الساعة الـ 19:15 بتوقيت القاهرة، الـ20:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق عصام الشوالي، وقنوات الكأس، بالإضافة إلى البث المباشر عبر الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط قناة الاتحاد الآسيوي و التي سوف تنقل لقاءات الإندية السعودية ببطولة دوري أبطال أسيا بالأضافة لقنوات bein sport https://t.co/6qMiggrNc9 — مشعل العتيبي (@masheelnahar) March 11, 2019

ويتطلع الهلال، غريم النصر، إلى الحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة بعد أن فقد قمة الدوري المحلي، عندما يواجه الاستقلال الإيراني في مباراة تقام على ملعب محايد في الدوحة غدًا الاثنين.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد ست نقاط من مباراتين، بينما يتذيل الاستقلال، الذي بلغ دور الثمانية العام الماضي، المجموعة ولديه نقطة واحدة.

وتشهد المباراة الأخرى بالمجموعة مواجهة بين فريقين جريحين على المستوى المحلي إذ يحل العين الإماراتي ضيفًا على الدحيل القطري.

وابتعد العين خطوة أخرى في سباق لقب الدوري الإماراتي بعد هزيمة ثقيلة 5-1 أمام الجزيرة، يوم الأربعاء الماضي، بينما فقد الدحيل لقب الدوري القطري لصالح السد الذي توج رسميًّا يوم الخميس.

ولدى العين نقطة واحدة من مباراتين مقابل ثلاث نقاط للدحيل في المجموعة الثالثة.

وتتساوى الفرق الأربع في المجموعة الثانية، ولكل منها ثلاث نقاط من مباراتين، قبل أن يلتقي الاتحاد السعودي على أرضه في جدة مع لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، والريان القطري مع الوحدة الإماراتي في الدوحة، بعد غد الثلاثاء.

وما زال الاتحاد يواجه خطر الهبوط للمرة الأولى في تاريخه في الدوري السعودي للمحترفين، وأظهر مستواه المتذبذب في دوري الأبطال كذلك، إذ استهل مشواره بفوز ساحق 5-1 على الريان قبل الخسارة 4-1 ضد الوحدة.

ويدخل السد، الذي بلغ الدور قبل النهائي العام الماضي، مباراته خارج ملعبه ضد باختاكور الأوزبكي منتشيًا بتتويجه بطلًا للدوري القطري.

ويملك السد ثلاث نقاط من مباراتين مقابل أربع لباختاكور المتصدر، ويتساوى مع الأهلي السعودي المنتشي هو الآخر بفوز ساحق على الشباب 4-صفر في الدوري المحلي، قبل مواجهته ضد بيروزي الإيراني على أرض محايدة في دبي، بعد غد الثلاثاء.