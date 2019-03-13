هل يوقع الاتحاد الآسيوي عقوبة على الأمير محمد بن فيصل إثر احتفاله المثير بعد مباراة الهلال والدحيل؟

كشفت تقارير صحفية أن السيرلانكي ديلان بيريرا، حكم مباراة الهلال والدحيل القطري، سجل مخالفة تجاه الأمير محمد بن فيصل، رئيس الهلال، لدخوله أرضية الملعب فور إطلاق صافرة نهاية اللقاء واحتفاله بشكل استفزازي أمام حكام اللقاء.

وكان رئيس الهلال اتجه لطاقم الحكام بعد نهاية المباراة في منتصف الملعب، محتفلًا بفوز ناديه من أمامه، بعد سلسلة من القرارات التحكيمية التي يرى أنها اتخذت ضد النادي الأزرق واعتبرها أنصار الفريق قرارات مجحفة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.

وأوضحت التقارير، أن المراقب كتب في تقريره المرسل للاتحاد الآسيوي وإلى لجنة الانضباط، أن هناك أحد الجماهير تهّجم على الحكم، كما تلفظ رئيس الهلال محمد بن فيصل على الحكم السيرلانكي بالإضافة إلى تشكيك الطاقم الإداري في نزاهة الاتحاد الآسيوي.

???? | الأمير محمد بن فيصل رئيس #الهلال يتجه لطاقم التحكيم بعد الفوز ويحتفل مع #المدرج_الفخم ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/AWaQ3GwXBC — أخبار الهلال (@hilalstuff) March 12, 2019

ورصد يون من هونغ كونغ، مراقب المباراة، نزول رئيس الهلال محتفلًا بفوز فريقه 3-1 على الدحيل القطري في الجولة الثانية من مجموعات دور أبطال آسيا 2019.

إلى ذلك، شدد رئيس نادي الهلال، على وجود مؤامرة تحكيمية ضد الهلال وأندية السعودية، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وبدأ الهلال بقوة، في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، إذ حقق انتصارين في أول جولتين بدور المجموعات، أمام كلّ من العين الإماراتي والدحيل القطري.

وقال بن فيصل في تصريحات لبرنامج ”الديوانية“، إن الظلم التحكيمي الذي تعرض له الهلال، في مباراة الدحيل، وما حدث في عام 2015، يؤكد أن هناك أمرًا يدار في الخفاء.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الهلال، عن تحضيره لمفاجآت مدوية لجمهور الزعيم، بنهاية الموسم الحالي، بخصوص عقود الرعاية.

وعن أولوية الهلال، في البطولات الحالية، أكد أن الزعيم فريق كبير، ويطمح لتحقيق الألقاب الممكنة كافة في الموسم الرياضي الحالي، خاصة مع امتلاكه نجومًا عالميين.

ونفى بن فيصل، غضبه من الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني الحالي لنادي الهلال، بسبب المداورة في اللاعبين، في المباريات، قائلًا: ”هذا الأمر طبيعي في ظل ضغط المباريات، ووجود أكثر من 30 لاعبًا في المستوى ذاته في الفريق“.