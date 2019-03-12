bein sports تقرر مقاضاة الاتحاد الآسيوي بعد إلغاء احتكارها لمسابقاته في السعودية

أصدرت مجموعة بي.إن.سبورت الإعلامية بيانًا ردًّا على القرار الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلغاء احتكار قنواتها لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة العربية السعودية.

ووصف بيان بي إن، القرار بأنه ”أحادي ومفاجئ“ من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشددت على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رضخ للضغوط السعودية على ناقله الرسمي ويخرق بشكل أحادي اتفاقية الحقوق الإقليمية باهظة التكاليف.

وأضافت: ”القرار يشكل سابقة خطيرة في مجال حماية الحقوق التلفزيونية العالمية، والمتمثل بإعلان الاتحاد الآسيوي عن قيامه بالبث المفتوح المباشر عبر منصاته الرقمية في السعودية فقط لمباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا وستقوم المجموعة بمقاضاة الاتحاد الآسيوي“.

وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: ”قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للبث المباشر عبر الإنترنت لمباريات الأندية السعودية المشاركة عبر منصاته الرقمية، انتهاك واضح لعقد البث المبرم بيننا مقابل ملايين الدولارات، وسوف نقوم فورًا برفع دعوى دولية واسعة النطاق ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاسترجاع حقوقنا وضمان وضعنا القانوني . إن قرار الاتحاد الآسيوي والذي تم بتوافق سياسي مع السعودية ليس فقط الأكثر إضرارًا للمصالح التجارية ، بل سيؤثر على حماية حقوق الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل تأييد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للسرقة السعودية لعالم الرياضة، وتجاهلها الصارخ لمبدأ سيادة القانون على المستوى الدولي”.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرضخ للضغوط السعودية على ناقله الرسمي ويخرق بشكل أحادي اتفاقية الحقوق الإقليمية باهظة التكاليفhttps://t.co/HHUlprZkOy — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) March 12, 2019

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى خطابًا من نظيره الآسيوي، يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”بي إن سبورتس“ القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة العربية السعودية، بناء على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث ”بي إن“ في المملكة، للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في السعودية.

وتم البدء في بث مباريات البطولات التابعة للاتحاد الآسيوي داخل السعودية عبر منصات الاتحاد القاري بصورة تدريجية، ابتداء من مباراة الهلال السعودي مع الدحيل، يوم الثلاثاء، كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وبدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

وأشاد الاتحاد السعودي لكرة القدم بقرار الاتحاد الآسيوي، وناشد جميع الاتحادات الدولية باتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدًا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة، وأعرب عن تمنيه اتخاذ إجراءات مماثلة من باقي الاتحادات العربية لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادئ المنافسة ومحاربة الاحتكار.

وأكد الاتحاد السعودي حرصه على استمرار العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهدين في السعودية من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية.