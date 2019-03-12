شاهد احتفال مثير للأمير محمد بن فيصل بعد مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا (فيديو)

احتفل الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال بشكل قوي أمام طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

وحقق فريق الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتغلب على ضيفه الدحيل القطري بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.

ونزل بن فيصل إلى أرض الملعب واحتفل أمام طاقم التحكيم، الذي أثار الجدل في المباراة بسبب بعض القرارات الخاطئة ضد ”الزعيم“.

???? | الأمير محمد بن فيصل رئيس #الهلال يتجه لطاقم التحكيم بعد الفوز ويحتفل مع #المدرج_الفخم ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/AWaQ3GwXBC — أخبار الهلال (@hilalstuff) ١٢ مارس ٢٠١٩

وبهذا الفوز يتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الدحيل، وجاء العين ثالثًا برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن استقلال طهران متذيل الترتيب.

وكان استقلال طهران الإيراني قد تعادل في وقت سابق اليوم مع العين الإماراتي بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة ذاتها.