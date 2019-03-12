نادي العين الإماراتي ينتزع تعادلًا قاتلًا من استقلال طهران بدوري أبطال آسيا (فيديو)

أفلت العين الإماراتي من هزيمة ثانية على التوالي بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن انتزع تعادلًا متأخرًا 1-1 على ملعب الاستقلال الإيراني، اليوم الثلاثاء.

ونال العين أول نقطة بعد مباراتين بالمجموعة الثالثة القوية، بعد أن خسر 1-صفر على ملعبه أمام الهلال السعودي في الجولة الافتتاحية.

وتقدم الاستقلال، الذي جمع أول نقطة أيضًا بعد الخسارة من الدحيل القطري، عبر فرشيد باقري من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في بداية الشوط الثاني.

وقبل خمس دقائق على نهاية اللقاء، سجل الياباني تسوكاسا شيوتاني هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

العين 0 × 1 الاستقلال | هدف باقري ???? ..“ pic.twitter.com/GSkG9dAVVJ — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٢ مارس ٢٠١٩