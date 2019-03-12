أهداف مباراة العين والاستقلال.. 1/1 (فيديو)

تقدم فارشاد باقري لاعب استقلال طهران الإيراني بهدف في شباك العين الإماراتي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وارتقى باقري عاليًا مسددًا رأسية قوية في الشباك الإماراتية.

وتعادل تشيوتاني مدافع العين لفريقه في الدقيقة 85 من تسديدة قوية.

العين 1 × 1 الاستقلال | هدف شيوتاني ???? .." pic.twitter.com/q40bxpiZED — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٢ مارس ٢٠١٩

يسعى العين لعلاج آثار الهزيمة في الجولة الأولى على ملعبه ووسط جمهوره أمام الهلال السعودي.

يحتل العين والاستقلال المركزين الثالث والرابع بلا نقاط في المجموعة الثالثة.

وشهد التاريخ على عدة مواجهات بين الفريقين، أولها في نسخة 1999، وفاز الاستقلال بهدف نظيف ثم فاز العين بنتيجة 3-1 بنسخة 2003، وتقابلا في دور المجموعات لنسخة 2013، وفاز الاستقلال ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-0 و1-0.

وفي نسخة 2017 ، تقابل الفريقان في دور الستة عشر وفاز الاستقلال بهدف نظيف، ولكن العين حقق فوزًا ساحقًا بالإمارات بنتيجة 6-1.. وتقابلا في دور المجموعات لنسخة 2018 وانتهى اللقاءان بالتعادل.