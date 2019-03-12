ترتيب مجموعة النادي الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا (صورة)

خسر النادي الأهلي السعودي 1-صفر أمام مضيفه باختاكور في أوزبكستان؛ ليفقد صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.
وسجل مارات بيكمايف هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة من مسافة بعيدة، بعد مرور ساعة ليمنح باختاكور الفوز.
الفوز رفع رصيد باختاكور إلى أربع نقاط من مباراتين وتقدم للصدارة، بينما تراجع الأهلي للمركز الثاني ولديه ثلاث نقاط.
وفي وقت لاحق اليوم، بالمجموعة نفسها يلتقي السد القطري، الذي خسر مباراته الأولى أمام الأهلي، مع ضيفه بيروزي الإيراني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة.
وفيما يأتي جدول ترتيب المجموعة كاملة: