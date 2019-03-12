ترتيب مجموعة النادي الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا (صورة)

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في وقت لاحق اليوم، بالمجموعة نفسها يلتقي السد القطري، الذي خسر مباراته الأولى أمام الأهلي، مع ضيفه بيروزي الإيراني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة.