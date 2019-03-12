هدف مباراة باختاكور والأهلي.. بيكمايف يضع الفريق الأوزبكي في المقدمة (فيديو)

سجل مارات بيكمايف الهدف الأول لفريق باختاكور في شباك نظيره الأهلي السعودي، في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويواجه الأهلي نظيره باختاكور في أوزباكستان، في سيناريو يتكرر للمرة الثانية بعد 14 عامًا، منذ آخر لقاء جمع الفريقين في طشقند بدوري أبطال آسيا، في نسخة 2005، والتي حسمها الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، ليرد الدين بعد الفوز في جدة بثلاثية نظيفة.

ويتفوق أهلي جدة على أندية أوزباكستان في عدد مرات الفوز، حيث واجه الراقي فرق ناساف وباختاكور، في 3 نسخ من البطولة الآسيوية أعوام، 2005 و2015 و2016، ليفوز في 3 مواجهات ويخسر في مباراتين وحضر التعادل في مواجهة واحدة.

ويطمح أهلي جدة لتحقيق العلامة الكاملة في النسخة الحالية، في ثاني لقاء للفريق، حيث فاز على السد القطري في المواجهة الأولى بنتيجة 2-0، والتي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الثلاثاء الماضي، فيما تعادل باختاكور مع بیرسبولیس.