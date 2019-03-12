كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا

يترقب عشاق الكرة الآسيوية والعربية صدامًا مثيرًا ووجبة كروية دسمة بين نادي الهلال السعودي وضيفه الدحيل القطري، مساء الثلاثاء، على ملعب ”جامعة الملك سعود“ في مواجهة مثيرة بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويضم الفريقان العديد من النجوم الكبار، بخلاف أن الهلال والدحيل حققا الانتصار بالجولة الأولى، وهو ما يشعل المواجهة في محيط الرعب مساء الثلاثاء.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة الهلال والدحيل.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جامعة الملك سعود“ في العاصمة السعودية الرياض في الساعة 18:45 مساء اليوم، بتوقيت السعودية بصافرة الحكم الأردني أدهم مخادمة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين وتاريخ المواجهات

يتصدر الدحيل بعد فوزه على الاستقلال الإيراني بثلاثية دون رد ومعه الهلال الذي فاز على العين الإماراتي في عقر داره بهدف نظيف.

تقابل الفريقان في نسخة دوري الأبطال 2013 وفاز الدحيل بهدف نظيف، وتعادلا في قطر بهدفين لكل منهما في دور الستة عشر، وفي نسخة 2015 فاز الهلال بنتيجة 4-1 وتعادلا في قطر بهدفين لكل منهما.

القوة الضاربة للهلال

يحشد الهلال السعودي القوة الضاربة بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن الدحيل من أقوى منافسيه بالمجموعة، وبالتالي سيكون اللقاء بمثابة مفترق طرق للزعيم السعودي لتأكيد سيطرته على المجموعة.

وأكد المدرب زوران أنه واثق في قدرات لاعبيه لعبور عقبة الدحيل، موضحًا أنه اختار اللاعبين الأجانب الأنسب للمشاركة الآسيوية بجانب أن الفريق يفتقد خدمات البيروفي اندريه كاريلو، ولكنه يعاني من ارتباطات عديدة مع منتخب بلاده، كما أن نواف العابد سيظهر مع الفريق وقد يحصل على بعض الدقائق بعد إصابات متكررة.

ويعتمد الهلال على أبرز نجومه الهداف الفرنسي بافتيمبي غوميز، وخلفه صانع الألعاب البرازيلي الموهوب كارلوس إدواردو، بجانب الموهوب الإيطالي سباستيان جيوفينكو في مثلث رعب هجومي.

ويقود خط الوسط محمد كنو، وعبد الملك الخيبري، وسالم الدوسري، بينما يلعب في خط الدفاع الأسترالي ميلوس ديجينك، وعلي آل بليهي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، مع الحارس عبد الله المعيوف.

أسلحة الدحيل

يفتقد الدحيل أبرز أسلحته وهو المعز علي الذي لا يشارك في التدريبات؛ بسبب الإصابة بجانب عاصم ماديبو، ولكن المدرب البرتغالي روي فاريا قلل من تأثير غياب الثنائي، مؤكدًا أنه يملك البدائل كما أنه يملك العديد من اللاعبين المميزين في تشكيلة الفريق.

يعتمد الدحيل على الحارس أمين كلود وأمامه الثلاثي المهدي بنعطية النجم المغربي وبسام الراوي وأحمد ياسر المحمدي، بينما يقود خط الوسط لويس سيارا وكريم بوضياف ومراد ناجي وسلطان البريك.

ويعول الدحيل على الثلاثي الهجومي المغربي يوسف العربي والبرازيلي إدميلسون جونيور والياباني السريع شويا ناكاجاما.

وأكد أشرف قاسم مدافع منتخب مصر والهلال السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن الهلال يعيش موسمًا رائعًا بوجود كتيبة من النجوم المميزين القادرين على هز شباك المنافسين، وخاصة غوميز وإدواردو، موضحًا أن الفريق السعودي سيخوض اختبارًا مهمًا لتوجيه إنذار مهم للمنافسين في البطولة.

وقال:“ الدحيل لديه عناصر خبرة مثل بنعطية ويوسف العربي، ولكن جماهير الهلال ستلعب دورًا مهمًا في المباراة“.