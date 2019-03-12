بالموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الاستقلال والعين في دوري أبطال آسيا

يحل فريق العين الإماراتي ضيفًا على الاستقلال الإيراني مساء الثلاثاء في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يسعى العين لعلاج آثار الهزيمة في الجولة الأولى على ملعبه ووسط جمهوره أمام الهلال السعودي.

موعد مباراة العين ضد الاستقلال والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب ”أزادي“ بصافرة الحكم ريوجي سانو.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق عبد الناصر السهلي.

ترتيب الفريقين

يحتل العين والاستقلال المركزين الثالث والرابع بلا نقاط في المجموعة الثالثة.

ويشهد التاريخ على عدة مواجهات بين الفريقين أولها في نسخة 1999 وفاز الاستقلال بهدف نظيف ثم فاز العين بنتيجة 3-1 بنسخة 2003 ، وتقابلا في دور المجموعات لنسخة 2013 وفاز الاستقلال ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0 و1-0.

وفي نسخة 2017 ، تقابل الفريقان في دور الستة عشر وفاز الاستقلال بهدف نظيف ولكن العين حقق فوزًا ساحقًا بالإمارات بنتيجة 6-1.. وتقابلا في دور المجموعات لنسخة 2018 وانتهى اللقاءان بالتعادل.

العين ومصالحة الجماهير

يسعى العين لمصالحة جماهيره بعد البداية الباهتة والسقوط في عقر داره أمام الهلال السعودي مما يصعب موقفه في المجموعة منذ الجولة الأولى ، ويدرك الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للزعيم الإماراتي صعوبة موقفه والظروف القاسية التي يتعرض لها الفريق في مرحلة إحلال وتجديد مهمة في تاريخ العين.

وقال غاريدو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن العين لن يفرط على الإطلاق في فرصة التأهل وسيلعب للفوز على الاستقلال في عقر داره رغم أن المباراة ستقام بحضور أكثر من 50 ألف مشجع.

ويعاني العين من غيابات مؤثرة على رأسها إسماعيل أحمد للإيقاف والبرازيلي كايو لوكاس ومحمد عبد الرحمن للإيقاف ، ويضع جاريدو آماله على تشكيلة تضم الحارس خالد عيسى وأمامه مهند العنزي والياباني تسوكاسا شيوتاني ومحمد فايز وخالد عبد الرحمن للدفاع وأحمد برمان وعامر عبد الرحمن وتونجا دومبيا وريان يسلم وإبراهيما دياكيه للوسط والسويدي ماركوس بيرج للهجوم.

وأكد طارق مصطفى مدرب الفجيرة الإماراتي الأسبق لإرم نيوز أن العين يخوض المباراة تحت شعار الخسارة ممنوعة وهو ما يزيد الضغوط على كتيبة المدرب جاريدو، موضحًا أنه تعامل مع جاريدو أثناء عمله في الدوري المغربي حيث كان مديرًا فنيًا للرجاء ومصطفى مديرًا فنيًا لسريع واد زم.

وأضاف: ”غاريدو يملك أفكارًا تكتيكية مميزة ولكنه مازال يفتقد الانسجام مع أجواء العين وهو الأمر الذي يمثل عقبة كبيرة في طريق المدرب الإسباني“.

حماس الاستقلال

يراهن الاستقلال على حماس لاعبيه ودوافع الفوز أمام جماهيره خاصة أن هذا الفوز سيكون مهمًا للعودة بقوة لسباق المنافسة بعد السقوط أمام الدحيل القطري في الجولة الأولى.

ويعول الاستقلال على خبرات مدربه الألماني وينفريد شايفر، خاصة أن الفريق الإيراني يضم لاعبين مميزين مثل جودوين منشا وآياندا أيونسي وفارشيد إسماعيل.