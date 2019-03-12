مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تستكمل مساء اليوم الثلاثاء ، مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بأربع تجمع أندية عربية فضلا عن إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وبعض المباريات المهمة في المسابقات العربية والأوروبية الكبرى.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الاثنين الـ 11 من مارس/ آذار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:
دوري أبطال آسيا:
باختاكور الأوزبكي VS الأهلي السعودي ، الساعة الـ 16:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.
الاستقلال الإيراني VS العين الإماراتي ، الساعة الـ 18:30 بتوقيت مكة المكرمة الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.
السد القطري VS بيرسبوليس الإيراني ، الساعة الـ 18:45 بتوقيت مكة المكرمة الـ17:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.
الهلال السعودي VS الدحيل القطري ، الساعة الـ 18:45 بتوقيت مكة المكرمة الـ17:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1، وقناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب ”مفتوحة“.
دوري أبطال أوروبا:
مانشسر سيتي الإنجليزي VS شالكه الألماني ، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.
يوفنتوس الإيطالي VS أتلتيكو مدريد الإسباني ، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.
الدوري الفرنسي:
ديجون VS باريس سان جيرمان ، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.