سقوط النصر والاتحاد يتصدران موجز أخبار السعودية

سيطر سقوط ناديي النصر والاتحاد آسيويًا على أنباء الأندية السعودية الكبرى يوم الاثنين خاصة بعد الخسارة الثانية على التوالي التي تكبدها ”العالمي“ في دوري أبطال آسيا خاصة وأنها أمام ذوب آهان الإيراني.

وعلى استاد آل مكتوم في الإمارات أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقتين عندما أطاح بالكرة خارج المرمى لينجح الفريق الإيراني بعدها بدقيقة واحدة في تسجيل هدف الفوز 3/2 عبر البديل أمير أرسلان مطهري بضربة رأس إثر رمية تماس.

وتقدم النصر بهدف مبكر بعد 5 دقائق من البداية عبر البرازيلي جويليانو فيكتور دي باولا عندما تابع تمريرة عرضية أودعها في مرمى الضيوف لكن محمد نجاد مهدي أدرك التعادل لذوب آهان بضربة رأس بعد نصف ساعة من البداية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية وبعدها بـ 9 دقائق استغل وحيد محمد زاده رمية تماس وصلت داخل منطقة الجزاء ليسدد في شباك من مدى قريب.

وأحرز حمدالله هدف التعادل 2/2 في الدقيقة 58 من ركلة جزاء لكنه أهدر الثانية بغرابة شديدة لتصبح هذه الركلة مثار انتقادات واسعة من جماهير النصر.

وشنّ عدد من جماهير ”العالمي“ هجومًا شديدًا على الفريق خاصة الأسترالي براد جونز حارس المرمى لكن سعود آل سويلم رئيس النادي قال عبر حسابه على ”تويتر“ عقب المباراة ”الخسارة غير مرضية لنا والأداء لم يكن مقنع، سنواصل العمل ونتدارك الأخطاء، وبدعمكم بإذن الله يحالفنا التوفيق“.

الاتحاد يسقط

وفي الإمارات توقفت صحوة اتحاد جدة الأخيرة بالخسارة ¼ أمام الوحدة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

وبدأ الاتحاد، بطل آسيا في 2004 و2005، مشواره في دور المجموعات بفوز ساحق على الريان 5/1 الأسبوع الماضي، وهي نتيجة تسببت في الإطاحة بالتركي بولنت أويغون مدرب الفريق القطري.

لكنه سقط في الإمارات وتلقى خسارة ثقيلة أعادته للمربع صفر من جديد في ظل صراعه على النجاة من الهبوط في الدوري السعودي.

وسيخوض الهلال مباراة صعبة أمام الدحيل حامل لقب دوري نجوم قطر في ظل غياب العديد من لاعبيه بسبب الإصابة أبرزهم سلمان الفرج وعمر عبدالرحمن (عموري) لكن زوران ماميتش المدير الفني للفريق لا يعبأ بهذه الغيابات.

وقال ماميتش: ”اعتدنا في الفترة الأخيرة على إشراك أغلب اللاعبين وغياب عدد من العناصر عن الفريق ليس بجديد“.

في المقابل يستعد الأهلي لمواجهة صعبة أيضًا في دوري الأبطال أمام باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

وقال الأوروغواياني خورخي فوساتي إن الفريق يعاني من ضغط المباريات لكن ذلك لن يمنعه من السعي لتحقيق الفوز.