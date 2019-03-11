ماميتش واثق من فوز نادي الهلال السعودي على الدحيل رغم الغيابات

قال زوران ماميتش مدرب الهلال السعودي، الاثنين، إن فريقه لن يتأثر بغياب بعض عناصره أمام ضيفه الدحيل القطري، عندما يلتقي الفريقان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة غدًا الثلاثاء.

وكان الدحيل الفائز الوحيد بين أندية قطر في الجولة الأولى، بعد فوزه 3/0 على الاستقلال الإيراني، لكن تنتظره مواجهة صعبة أمام الهلال الذي استهل مشواره بفوز ثمين خارج ملعبه على العين الإماراتي.

وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي اليوم: ”اعتدنا في الفترة الأخيرة على إشراك أغلب اللاعبين وغياب عدد من العناصر عن الفريق ليس بجديد“.

ويغيب أيضًا عن مباراة الغد عبدالله عطيف وسلمان الفرج وعمر عبدالرحمن للإصابة حيث يواصل الثلاثي التعافي.

ويتصدر الهلال الدوري المحلي واعترف المدرب السابق للعين الإماراتي بأن الدوري يمثل أولوية بالنسبة للفريق.

وأضاف ماميتش ”الدوري من أولوياتنا يليه دوري آسيا وبعدها كأس العرب ثم كأس الملك. لكن نسعى للفوز بجميع البطولات“.

وعن قوة منافسه حامل لقب دوري نجوم قطر قال ماميتش: ”يلعب الدحيل بأساليب وطرق مختلفة في مبارياته. يتميز دفاعيًا وهجوميًا أيضًا. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز على أرضنا وبين جماهيرنا“.

ويتقاسم الهلال والدحيل صدارة المجموعة ولكل منهما 3 نقاط بينما يحتل العين والاستقلال الإيراني المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.

وأعلن ماميتش ضم اللاعب نواف العابد إلى المعسكر الخاص بمواجهة الدحيل، على ملعب جامعة الملك سعود.

وكان العابد يعاني من آلام عضلات أسفل البطن، تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة حيث ترددت أنباء عن أن اللاعب سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم إلا أن دخوله لمعسكر الفريق أثلج صدور الهلاليين.

والعابد أحد أبرز العناصر الموجودة في الفريق الأزرق بالإضافة للمحترفين، وكان سببًا مباشرًا في تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم الماضية في روسيا والتي غاب عنها بسبب الإصابة أيضًا.

من جهة أخرى، فاز لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو بجائزة نجم الجولة الـ 23 في استفتاء الدوري السعودي بعد تقدمه على لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله بواقع 48٪ مقابل 45٪ وقد شارك في التصويت 474.254 مشجعًا.

موعد المباراة:

وتقام مباراة الهلال والدحيل الساعة 1:45 بتوقيت مكة المكرمة، 17:45 بتوقيت القاهرة.