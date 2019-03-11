ردود فعل غاضبة تجاه أحمد عسيري بعد مباراة الوحدة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا‎ (صور)

ردود فعل غاضبة تجاه أحمد عسيري بعد مباراة الوحدة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا‎ (صور)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

شنّت جماهير نادي الاتحاد السعودي هجومًا عنيفًا على مدافع الفريق أحمد عسيري عقب خسارة الفريق أمام الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأطلقت جماهير الاتحاد وسمًا حمل عنوان ”اطردوا عسيري من الاتحاد“ مشددين على أنه سبب انتكاسة الفريق دفاعيًا، وأنه لا يستحق ارتداء قميص الفريق.

وقالت مصادر إعلامية إن اللاعب كان ضمن اللاعبين الذين طالب المدرب السابق بيليتش بتسريحهم في نهاية الموسم قبل أن تتم إقالة المدرب.

وكان موقع ”سوكا سكور“ العالمي قد منح المدافعين احمد عسيري وزياد الصحفي وحارس المرمى فواز القرني التقييم الأقل بين لاعبي الاتحاد.

وخسر الاتحاد 4/1 أمام الوحدة الإماراتي، ورغم تلك النتيجة فإن الاتحاد يحتل صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، وهو رصيد الأندية الأربعة في المجموعة.

وقال حساب باسم فهد المحياوي“إذا بقي أحمد عسيري ومن هم على شاكلته في الفريق الموسم القادم، فاعلموا أن الاتحاد ماعنده رجال ولا إدارة ولا إعلام ولا جماهير، نقطة آخر السطر“.

وكتب حساب باسم ”HAIFA“ ”أطردوا عسيري من الاتحاد. 10 سنوات والهاشتاقات تتغير والمضمون واحد كل المطلوب طرد هذا العاهة من الاتحاد“.

وأضاف حساب باسم ”ITTIHADI“ ”هذا الاستهتار مو من لاعب صغير أو جديد أو حتى أجنبي!! لا من أقدم لاعب في الاتحاد وكابتن وسبب مصايب الاتحاد آخر 10 سنوات“.

وكتب ”Abo.bassam“: ”أحمد عسيري كابتن على ماذا؟ هل لمستواه المميز؟ أو خبرته؟ أو لتاريخه؟ أعطينا سبب واحد مقنع يجعله ينال ذلك الشرف الذي لا يستحقه؟ ولماذا سحبت منه؟ و لماذا عادت له؟ ومن يدير الاتحاد حاليًا؟

وكتب عبدالرحمن السالمي ”ما أكثر أخطائه وما أكثر تكرارها.. أهم شيء جهّزوا هاشتاقاتكم بعد المُباراة #كلنا_أحمد_عسيري أهم شيء يبقى في الاتحاد وتستمرّ المُجاملات“.

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