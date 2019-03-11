ردود فعل غاضبة تجاه أحمد عسيري بعد مباراة الوحدة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا‎ (صور)

شنّت جماهير نادي الاتحاد السعودي هجومًا عنيفًا على مدافع الفريق أحمد عسيري عقب خسارة الفريق أمام الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأطلقت جماهير الاتحاد وسمًا حمل عنوان ”اطردوا عسيري من الاتحاد“ مشددين على أنه سبب انتكاسة الفريق دفاعيًا، وأنه لا يستحق ارتداء قميص الفريق.

وقالت مصادر إعلامية إن اللاعب كان ضمن اللاعبين الذين طالب المدرب السابق بيليتش بتسريحهم في نهاية الموسم قبل أن تتم إقالة المدرب.

وكان موقع ”سوكا سكور“ العالمي قد منح المدافعين احمد عسيري وزياد الصحفي وحارس المرمى فواز القرني التقييم الأقل بين لاعبي الاتحاد.

وخسر الاتحاد 4/1 أمام الوحدة الإماراتي، ورغم تلك النتيجة فإن الاتحاد يحتل صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، وهو رصيد الأندية الأربعة في المجموعة.

وقال حساب باسم فهد المحياوي“إذا بقي أحمد عسيري ومن هم على شاكلته في الفريق الموسم القادم، فاعلموا أن الاتحاد ماعنده رجال ولا إدارة ولا إعلام ولا جماهير، نقطة آخر السطر“.

وكتب حساب باسم ”HAIFA“ ”أطردوا عسيري من الاتحاد. 10 سنوات والهاشتاقات تتغير والمضمون واحد كل المطلوب طرد هذا العاهة من الاتحاد“.

وأضاف حساب باسم ”ITTIHADI“ ”هذا الاستهتار مو من لاعب صغير أو جديد أو حتى أجنبي!! لا من أقدم لاعب في الاتحاد وكابتن وسبب مصايب الاتحاد آخر 10 سنوات“.

وكتب ”Abo.bassam“: ”أحمد عسيري كابتن على ماذا؟ هل لمستواه المميز؟ أو خبرته؟ أو لتاريخه؟ أعطينا سبب واحد مقنع يجعله ينال ذلك الشرف الذي لا يستحقه؟ ولماذا سحبت منه؟ و لماذا عادت له؟ ومن يدير الاتحاد حاليًا؟

وكتب عبدالرحمن السالمي ”ما أكثر أخطائه وما أكثر تكرارها.. أهم شيء جهّزوا هاشتاقاتكم بعد المُباراة #كلنا_أحمد_عسيري أهم شيء يبقى في الاتحاد وتستمرّ المُجاملات“.

احمد عسيري هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اذا طلبت فان دايك من الكرنتينا pic.twitter.com/XqpQdAMShw — Anas AlQahtani (@iAnas_LFC) March 11, 2019

إذا بقي أحمد عسيري ومن هم على شاكلته في الفريق الموسم القادم فأعلموا ان #الاتحاد ماعنده رجال، لا إدارة ولا إعلام ولا جماهير، نقطة أخر السطر. — فهد المحياوي (@FH_MHY) March 11, 2019

لا اوصيكم نبغى تيفو لاحمد عسيري المباراة الجاية ونردد اسمه الدقيقة 13 يستاهل الكابيتانو ????????#الاتحاد — فهد المحياوي (@FH_MHY) March 11, 2019

هدف اول لنادي الوحده بعد قطع الكره من احمد عسيري في منتصف الملعب — المدرج الذهبي (@AImodrj) March 11, 2019

#اطردو_عسيري_من_الاتحاد ١٠ سنوات والهاشتاقات تتغير والمضمون واحد

كل المطلوب طرد هذا العاهه من الاتحاد !! pic.twitter.com/GWtw76MHZl — HAIFA (@shanabitti) March 11, 2019

#اطردو_عسيري_من_الاتحاد هذا الاستهتار مو من لاعب صغير أو جديد أو حتى اجنبي !! لا من اقدم لاعب في الاتحاد وكابتن وسبب مصايب الاتحاد اخر ١٠ سنوات pic.twitter.com/eaRIxTd4PR — HAIFA (@shanabitti) March 11, 2019

ارجع اشوف الهدف ، احمد عسيري الى متى ؟؟! ندعمك الى نهاية الموسم لكن بعد ذلك شكراً على ماقدمته مع الفريق ! اخطاء متكرره للاسف ولافيه اي تطور ! pic.twitter.com/bhhMARSPaE — ITTIHADI (@10_rayyan) March 11, 2019

احمد عسيري كابتن على ماذا ؟

هل لمستواه المميز ؟

او خبرته ؟ او لتاريخه ؟

اعطينا سبب واحد مقنع يجعله ينال ذلك الشرف الذي لا يستحقه ؟

و لماذا سحبت منه ؟ و لماذا عادت له ؟

ومن يدير الاتحاد حاليا ؟ @loaynazer — Abo.bassam (@Hassan55558) March 11, 2019