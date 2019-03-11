المقصود بـ“منصات الاتحاد الآسيوي“ الرسمية الناقلة لمباراة الهلال والدحيل والمسابقات الآسيوية في السعودية

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، إنه تلقى خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”beINSPORTS“ في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“: ”تلقى الاتحاد السعودي خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”beINSPORTS“ لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، وذلك بناءً على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث ”beINSPORTS“ في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي أن إلغاء احتكار ”beINSPORTS“ جاء بسبب المخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

وواصل: ”وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات ”beINSPORTS“، وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري، الثلاثاء، كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

ما المقصود بمنصات الاتحاد الآسيوي؟..

وأثير جدل حول المقصود بمنصات الاتحاد الآسيوي الناقلة للمباريات، حيث لم يوضح اتحاد الكرة السعودي في بيانه المقصود بتلك المنصات.

وقالت مصادر: إن المقصود بمنصات الاتحاد الآسيوي هو ”المنصات الرقمية فيس بوك وتويتر ويوتيوب“، حيث ستنقل المباريات عليها بشكل مجاني بإخراج وتعليق سعودي.

وستنقل مباراة الهلال والدحيل القطري عبر فيس بوك وتويتر واليوتيوب مجانًا بشكل مؤقت بإخراج وتحليل وتعليق سعودي، لحين فتح المظاريف للشركات والقنوات المصرح لها بالعمل ونقل المباريات في السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تنقل تلك المباريات لاحقًا على ksa sports بعد حصولها على تلك الحقوق من الاتحاد الآسيوي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن شبكة بي إن سبورتس ستظل نقل البطولات الآسيوية كونها مالكة للحقوق التلفزيونية لكن دون احتكار، ولأول مرة وبشكل غير مسبوق ستُبث المباريات تلفزيونياً داخل السعودية على منصات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقناة يوتيوب كخطوة أولى وبدون شعار بي إن سبورت حتى يتم إنهاء ترتيبات الناقل المحلي.

وبحسب الشرق الأوسط أيضا فإن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اجتمع الأسبوع الماضي بأربع أطراف فاعلة في النقل التلفزيوني هي MBC و روتانا خليجية و KSA SPORTS و شركة الاتصالات السعودية وتباحث معهم بشأن الناقل التلفزيوني السعودي للمسابقات الآسيوية وترتيب مستقبل النقل الجديد.