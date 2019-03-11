جماهير نادي النصر السعودي تهاجم الحارس الأسترالي جونز بعد ثاني خسارة في دوري أبطال آسيا (صور)

جماهير نادي النصر السعودي تهاجم الحارس الأسترالي جونز بعد ثاني خسارة في دوري أبطال آسيا (صور)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

شنّت جماهير نادي النصر السعودي هجومًا شديدًا على حارس مرمى الفريق، براد غونز، واتهمته بالتسبب بالخسارة أمام ذوب آهن الإيراني.

وخسر النصر أمام الفريق الإيراني 2/3 بعد أخطاء دفاعية، إذ خرج الحارس الإسترالي بشكل خاطئ أكثر من مرة، وقالت الجماهير إن الحارس أثبت أنه بمستوى الحراس المحليين ولا يقدم أي مستويات مميزة وإنه يجب إبعاده عن التشكيلة الأساسية.

وقال مدير الكرة السابق بالنصر طلال عبدالله الرشيد: ”تبون الجد. أنا من شفت جونز محسوب لاعب أجنبي كآسيوي وأنا غاسل يدي“.

من جهته قال الناقد الرياضي تركي الغامدي: ”برأيي أن إدارة النصر ارتكبت خطأ كبيرًا بتعاقدها مع الحارس ”الآسيوي“ جونز. وعدم تعاقدها مع أي لاعب آسيوي آخر. لأنها خسرت خانة آسيوية في دوري أبطال آسيا. جونز مستواه لا يختلف كثيرًا عن وليد عبدالله الذي كان باستطاعته أن يؤدي المهمة في البطولة الآسيوية“.

وكذلك قال الناقد الرياضي أحمد القحطاني: ”بعد مباراة النصر وذوب آهن يجب إبعاد الحارس جونز ومنح وليد عبدالله الثقة كحارس أساسي للفريق حتى نهاية الموسم. ‏المباريات المتبقية للنصر لا تحتمل أخطاء ومجاملات يا إدارة“.

وأضاف ”‏هل يوجد محاسبة وعقوبات مادية شديدة للاعبين على أخطائهم خاصة الأجانب؟ أخطاؤهم تتكرر“.

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