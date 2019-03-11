جماهير نادي النصر السعودي تهاجم الحارس الأسترالي جونز بعد ثاني خسارة في دوري أبطال آسيا (صور)

شنّت جماهير نادي النصر السعودي هجومًا شديدًا على حارس مرمى الفريق، براد غونز، واتهمته بالتسبب بالخسارة أمام ذوب آهن الإيراني.

وخسر النصر أمام الفريق الإيراني 2/3 بعد أخطاء دفاعية، إذ خرج الحارس الإسترالي بشكل خاطئ أكثر من مرة، وقالت الجماهير إن الحارس أثبت أنه بمستوى الحراس المحليين ولا يقدم أي مستويات مميزة وإنه يجب إبعاده عن التشكيلة الأساسية.

وقال مدير الكرة السابق بالنصر طلال عبدالله الرشيد: ”تبون الجد. أنا من شفت جونز محسوب لاعب أجنبي كآسيوي وأنا غاسل يدي“.

من جهته قال الناقد الرياضي تركي الغامدي: ”برأيي أن إدارة النصر ارتكبت خطأ كبيرًا بتعاقدها مع الحارس ”الآسيوي“ جونز. وعدم تعاقدها مع أي لاعب آسيوي آخر. لأنها خسرت خانة آسيوية في دوري أبطال آسيا. جونز مستواه لا يختلف كثيرًا عن وليد عبدالله الذي كان باستطاعته أن يؤدي المهمة في البطولة الآسيوية“.

وكذلك قال الناقد الرياضي أحمد القحطاني: ”بعد مباراة النصر وذوب آهن يجب إبعاد الحارس جونز ومنح وليد عبدالله الثقة كحارس أساسي للفريق حتى نهاية الموسم. ‏المباريات المتبقية للنصر لا تحتمل أخطاء ومجاملات يا إدارة“.

وأضاف ”‏هل يوجد محاسبة وعقوبات مادية شديدة للاعبين على أخطائهم خاصة الأجانب؟ أخطاؤهم تتكرر“.

تبون الجد انا من شفت جونز محسوب لاعب اجنبي كـ اسيوي وانا غاسل يدي — طلال عبدالله الرشيد (@al3a6eeb) ١١ مارس ٢٠١٩

برأيي ان ادارة النصر ارتكبت خطأ كبير بتعاقدها مع الحارس “الآسيوي” جونز.. وعدم تعاقدها مع اي لاعب آسيوي آخر.. لأنها خسرت خانة آسيوية في دوري ابطال آسيا.. جونز مستواه لا يختلف كثيراً عن وليد عبدالله الذي كان بإستطاعته ان يؤدي المهمة في البطولة الآسيوية! pic.twitter.com/gxBLrwma4x — تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) ١١ مارس ٢٠١٩

بعد مباراة #النصر_ذوب_اهن يجب ابعاد الحارس جونز ومنح وليد عبدالله الثقه كحارس اساسي للفريق حتى نهاية الموسم

المباريات المتبقيه لـ #النصر لا تحتمل أخطاء ومجاملات .

ياإداره ..

هل يوجد محاسبه وعقوبات ماديه شديد للاعبين على اخطاءهم خاصة الاجانب ؟!

اخطاءهم تتكرر ! — أحمد القحطاني (@ahmedalqahtani4) ١١ مارس ٢٠١٩

وليد عبدالله اصرف من العاهه جونز ???????????? — #SpallettiOut (@Abu36yh_7) ١١ مارس ٢٠١٩

براد جونز فضيحة بالعرضيات اقسم بالله افشل حارس فيها والمهم نستاهل اللي يضيع يلقم — ناصر آرثر (@iNaS_9) ١١ مارس ٢٠١٩

والله حرام هذا جونز محسوب اجنبي !!! — saud ..???????? (@8__saud) ١١ مارس ٢٠١٩

جونز اضاع فوز للنصر بسبب دلاخه غباء !!! — كحيلان العتيبي#راعي_الابل (@alotibi_1955) ١١ مارس ٢٠١٩

#النصر_ذوب_اهن نرجع ونقول براد جونز قنبلة موقوتة ما أعتقد فيه زود عن وليد.. ومدربنا يبيله شغل الا اذا الادارة معطيته الضوء الأخضر انه يخبص بآسيا موضوع ثاني.. الحين المنصور ما هضمناه ظهير تبينيا نبلعه وسط — abu naif (@1090_abu) ١١ مارس ٢٠١٩

من مباراة الوحدة الجاية وليد حارس ومايكون وبرونو دفاع تعبنا خلاااص عمر هوساوي ومادو كل واحد يقول الزود عندي من النكبات والغباء ولا يهون جونز !!!#النصر — كحيلان العتيبي#راعي_الابل (@alotibi_1955) ١١ مارس ٢٠١٩