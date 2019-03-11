ترتيب مجموعة نادي الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا (صورة)

تغلب الوحدة الإماراتي على مضيفه نادي الاتحاد السعودي 4/1 في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أسيا، ليفرض تعادلًا في كل شيء في المجموعة الثانية، حيث تتساوى الفرق الأربعة برصيد 3 نقاط لكل منها من فوز وتعادل، ويحسم الترتيب النسبة العامة والأهداف المسجلة.

وعن نفس المجموعة فاز الريان القطري على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 2/1.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية مباريات الجولة الثانية:

1. الاتحاد السعودي: 3 نقاط، سجل 6 واستقبل 5 النسبة العامة +1.

2. الوحدة الإماراتي: 3 نقاط، سجل 4 واستقبل 3، +1.

3. لوكوموتيف طشقند: 3 نقاط، سجل 3 واستقبل 2، +1.

4. الريان القطري: 3 نقاط، سجل 3 واستقبل 6، – 3.

وفي الجولة المقبلة يلعب الوحدة مع الريان، ويلعب الاتحاد مع لوكوموتيف طشقند.