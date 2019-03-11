الوحدة الإماراتي يقسو على نادي الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق الوحدة الإماراتي فوزًا ثمينًا بنتيجة 4/1 على نادي الاتحاد السعودي، الإثنين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وسجل محمد صالح برغش الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 16، بمساعدة الأرجنتيني سبيستيان تيغالي، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي الدقيقة 52 سجل ليوناردو دا سيلفا الهدف الثاني للوحدة بتسديدة من على خط المنطقة، بعد فشل دفاعي من الاتحاد.

وقلص ناصر الشمراني النتيجة للاتحاد إلى 1/2، بعد خطأ فادح من الحارس محمد حسن الشامسي في الدقيقة 56.

لكن البديل إسماعيل مطر أعاد الفارق إلى هدفين، بعدما سجل من ركلة حرة في الدقيقة 80.

وأكمل ليوناردو دا سيلفا رباعية الوحدة في الدقيقة 90+1.

ولحساب الجولة ذاتها تغلب الريان القطري 2/1 على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

الفوز رصيد الوحدة إلى 3 نقاط في المركز الثاني، علمًا أن كل فريق يملك 3 نقاط، حيث يأتي الاتحاد أولًا، ثم الوحدة، ولوكوموتيف طشقند ثالثًا، والريان في المركز الرابع.

دوري ابطال اسيا | الوحدة الاماراتي 1 × 0 الاتحاد السعودي | هدف اول الوحدة كــــاملا HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/NNgqRa1wTr — F24ASIA (@F24ASIA) ١١ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | الوحدة الاماراتي 2 × 0 الاتحاد السعودي | هدف الثاني الوحدة ليوناردو لاعب الاهلي سابقا HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/0nHdv5K83D — F24ASIA (@F24ASIA) ١١ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | الوحدة الاماراتي 2 × 1 الاتحاد السعودي | هدف اول الاتحاد ناصر الشمراني , الكمالي و الشامسي !! وش الاخطاء ذي ???????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/5lvb9hX7Ec — F24ASIA (@F24ASIA) ١١ مارس ٢٠١٩