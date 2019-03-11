الوصل الإماراتي ينهار أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

سقط الوصل الإماراتي بنتيجة 5/0 أمام الزوراء العراقي، الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء 2/0، وطرد النجم فابيو دي ليما من الوصل.

وجاء الهدف الأول للزوراء بتوقيع سامال سعيد مجبل بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 22، وأضاف علاء عباس الهدف الثاني في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

وفي الدقيقة 39 طرد حكم المباراة اللاعب فابيو دي ليما، بعد تدخل على مصطفى محمد جبر.

وأكمل علاء عباس ثلاثية الزوراء في الدقيقة 51، بمساعدة أحمد جلال.

وواصل الزوراء تفوقه بتسجيل الهدف الرابع عبر علي حسين رحيمة في الدقيقة 75.

وأضاف حسين جويد الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

ورفع الفوز رصيد الزوراء إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 3 نقاط للوصل في المركز الثاني، بانتظار نتيجة مباراة النصر السعودي مع ذوب آهن أصفهان الإيراني.

دوري ابطال اسيا | أهداف الشوط الاول : الزوراء 2 × 0 الوصل اهداف الشوط الاول كـــــاملة HD تعليق سوار الذهب

Via : @if24hd__ pic.twitter.com/AlhPYZ0lUx — F24ASIA (@F24ASIA) ١١ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | الزوراء 3 × 0 الوصل | هدف الثالث الزوراء كــــاملا HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/rhY3rPDCuK — F24ASIA (@F24ASIA) ١١ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اسيا | الزوراء 4 × 0 الوصل | هدف الرابع الزوراء كــــاملا مهند عبدالرحيم الزوراء في ملعب كربلاء لايرحم ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/jBt39Pbj4V — F24ASIA (@F24ASIA) ١١ مارس ٢٠١٩