كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر وذوب آهن أصفهان اليوم في دوري أبطال آسيا

يخوض نادي النصر السعودي اختبارًا صعبًا أمام ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني، مساء الإثنين، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر لتعويض هزيمته أمام الوصل في الجولة الأولى، من خلال تحقيق الفوز على الفريق الإيراني الذي فشل في الفوز أمام الزوراء العراقي بالجولة الأولى.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر وذوب آهن:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:45 مساء، اليوم الإثنين، بتوقيت السعودية على ملعب ”آل مكتوم“ بنادي النصر الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عامر الخوذيري، وقناة الكأس 6 بصوت المعلق محمد السعدي.

جماهير الشمس في الإمارات:

على أرضنا أرض الإمارات الغالية أمامنا مواجهة مهمة في دوري ابطال آسيا وبدعم ومؤازرة جماهير النصر في استاد النصر الإماراتي يكتمل حضور العالمي ..#النصر_على_ارضه_بالامارات — سعود آل سويلم (@SSuwailm) March 10, 2019

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الأخير بلا نقاط بعد الخسارة أمام الوصل في الجولة الأولى وتعادل ذوب آهن مع الزوراء.

ويبحث النصر عن الثأر بعد خروجه على يد ذوب آهن في دور الستة عشر لنسخة 2011، بعدما خسر بنتيجة 4-1، وكرر الفريق الإيراني انتصاره بنتيجة 3-0 ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات لنسخة 2016.

أسلحة النصر

يبحث النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا عن تحقيق الفوز وتصحيح المسار سريعًا بعد السقوط أمام الوصل.

وأكد فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن النصر يعيش وضعية صعبة؛ بسبب أزمة الأجانب وعدم قيد القوة الضاربة في التشكيلة المطلوبة من اللاعبين الأجانب، موضحًا أن الفريق سيقاتل من أجل عبور عقبة ذوب آهن.

ويعتمد النصر على تشكيلة تضم الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه عمر هوساوي وعبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد وخالد عبدالباقي للدفاع، وأمامه عبدالله الخيبري وعبدالعزيز الجبرين والبرازيلي جوليانو وفهد الجميعة ويحيى الشهري للوسط، والمغربي عبدالرازق حمد الله للهجوم.

وأكد عادل عبدالرحمن، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن النصر سيواجه منافسة شرسة من أجل تحقيق الفوز والمهمة ستكون صعبة؛ نظرًا لقوة المنافسة في الدوري السعودي.

وأضاف: ”حرمان بعض الأجانب من القيد الآسيوي أمر صعب للغاية على النصر، وهو الأمر الذي يجعل النصر بحاجة لدعم جماهيره في هذه المواجهة“.

جماهير الوفاء ..

غداً الاثنين .. نصرنا #العالمي في مهمة جديدة في دوري أبطال آسيا#النصر ذوب آهن الإيراني

الساعة 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

على ملعب نادي النصر الإماراتي في دبي بالتوفيق لنصرنا ???????? pic.twitter.com/geQwfe1Teh — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 10, 2019

أوراق ذوب آهن

يعتمد ذوب آهن بقيادة مدربه علي رضا منصوريان على التنظيم التكتيكي والدفاعي لحسم الانتصار.

ويعول الفريق الإيراني على أبرز نجومه، علي رضا شيرغالي وحميد ماليكي وأمير أرسلان ورضا حبيب زاده.