كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الاتحاد السعودي مواجهة قوية ضد مضيفه الوحدة الإماراتي مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سيكون اللقاء بمثابة صراع كروي عربي متميز، خاصة أن الفريقين لديهما العديد من اللاعبين الموهوبين، رغم أن نتائجهما المحلية ليست على المستوى الذي يناسب تاريخهما.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 18:00 مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية، الـ 19:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب ”آل نهيان“ بنادي الوحدة بصافرة الحكم الأردني أحمد العلي.

وتذاع المباراة عبر قناتي ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق المصري علي محمد علي والكأس 8 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

ترتيب الفريقين

فاز الاتحاد في مباراة الجولة الأولى ضد الريان القطري بنتيجة 5-1 ليتصدر ترتيب المجموعة، بينما يحتل الوحدة المركز الثالث بلا نقاط بعد الخسارة أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثنائية دون رد.

وتقابل الفريقان مرتين الأولى في دوري أبطال آسيا عام 2010 وفاز الاتحاد ذهاباً وإياباً الأولى بنتيجة 2-0 والثانية بنتيجة 4-0 وفي دوري أبطال آسيا عام 2011 فاز الاتحاد بنسخة 3-0 ثم تعادلا دون أهداف.

ولم يفز الوحدة إطلاقاً على الاتحاد كما أنه لم يعرف طريق التسجيل في مرمى عميد الأندية السعودية.

لا بديل عن الفوز

يدرك الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الوحدة أنه لا بديل عن الفوز على حساب الاتحاد للدخول بقوة في حسابات المنافسة، فأي نتيجة آخرى ستجعل فرصة الوحدة صعبة.

وقال تين كات في المؤتمر الصحفي، إن الفريق يخوض اللقاء على ملعبه ومطالب بالفوز، موضحاً أنه لا يلوم اللاعبين للهزيمة أمام لوكوموتيف طشقند ويتحمل المسؤولية ويثق في قدراتهم في الفوز في لقاء الاتحاد.

يستعيد الوحدة خدمات سالم سلطان في مباراة الاتحاد، كما يعود القائد إسماعيل مطر، ويعتمد الفريق الإماراتي على الحارس محمد الشامسي وأمامه الرباعي حمدان الكمالي وأحمد راشد ومحمد برغش وحسين عباس في خط الدفاع ومنصور الحربي ومحمد آل عبد الله وإسماعيل مطر والكوري الجنوبي تشانج وو ريم والبرازيلي ليوناردو بينما يقود الهجوم الأرجنتيني المخضرم سباستيان تيجالي.

صحوة الاتحاد

يراهن نادي الاتحاد على صحوته مع مدربه التشيلي لويس سييرا بعد التعادل في الديربي أمام الأهلي ثم الفوز الآسيوي على الريان والتغلب على الفيحاء بالدوري ليتحسن الفريق بشكل واضح.

وقال سييرا قبل المباراة، إن تركيز الاتحاد لتحسين موقفه بالدوري السعودي لا يعني على الإطلاق تجاهل دوري الأبطال، مشيداً بالوحدة وجماهيره ونجومه وخبرات لاعبيه ومدربه تين كات.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلته التي تضم الحارس فواز القرني وأمامه الرباعي سعود عبد الحميد وأحمد عسيري وزياد الصحفي ومنصور الحربي في خط الدفاع ويقود خط الوسط جمال باجندوح وفهد المولد وخالد السميري وعبد العزيز العرياني وعبد الرحمن الغامدي بينما يقود الهجوم البرازيلي رومارينهو.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لإرم نيوز، إن المباراة ستكون صعبة على الفريقين خاصة أن الاتحاد يأمل استمرار صحوته وبالتالي ستكون أي نتيجة عدا الفوز غير مقبولة، موضحاً أن الوحدة فريق مميز وقوي على أرضه.

وأضاف: ”الوحدة يبحث عن الانتصار لمصالحة جماهيره، ولديه عناصر خبرة مثل: تيجالي ومطر وليوناردو، وهو ما يصعب مهمة الاتحاد“.